August 31, 2023 / 06:50 PM IST

Babar Azam : ప్ర‌పంచంలోని అత్యుత్త‌మ క్రికెట‌ర్ల‌లో ఒక‌డైన పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam) ఇప్పుడు భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఆరంభ మ్యాచ్‌లో నేపాల్‌పై రికార్డు సెంచ‌రీ కొట్టిన అత‌ను చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి టీమిండియాకు గ‌ట్టి హెచ్చ‌రికలు పంపాడు. అంతేకాదు భార‌త్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు ప‌లు ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు. స్టార్ స్పోర్ట్స్‌తో మాట్లాడిన బాబ‌ర్.. విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli)ని మొద‌టిసారి క‌ల‌వ‌డం, అత‌డి స‌ల‌హాలు త‌న కెరీర్‌కు ఎలా ఉప‌యోగ‌ప‌డ్డాయి అనే చెప్పుకొచ్చాడు.

‘నేను కోహ్లీని 2019 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో మొద‌టిసారి క‌లిశాను. అప్పుడు అత‌ను కెరీర్ అత్య‌త్త‌మ ద‌శ‌లో ఉన్నాడు. ఇప్ప‌టికి కూడా విరాట్ అదే ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. అప్పుడు నేను అత‌డి నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా. కోహ్లీ నా గురించి మాట్లాడడం, నా ఆట‌ను పొగ‌డ‌డం ఎంతో సంతోషంగా, గ‌ర్వంగా అనిపించింది. కోహ్లీ లాంటి గొప్ప క్రికెట‌ర్ పొగిడితే ఎవ‌రికైనా ఆత్మ‌విశ్వాసం రెండింత‌లు అవుతుంది అని బాబ‌ర్ తెలిపాడు. ఆ రోజు కోహ్లీని చాలా ప్ర‌శ్న‌లు అడిగాను. వాటిలో నా ఆట‌ను

Beyond rivalries and runs, lies a foundation of respect! 🤝💙@babarazam258‘s touching encounter with @imVkohli echoes the sentiment of mutual regard that cricket fosters. 🇮🇳🇵🇰 pic.twitter.com/YStrJsGDYU

— Star Sports (@StarSportsIndia) August 31, 2023