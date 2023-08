August 31, 2023 / 06:05 PM IST

Sunil Chhetri : భార‌త ఫుట్‌బాల్ కెప్టెన్ సునీల్ ఛెత్రీ(Sunil Chhetri) అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. ఈ ఏడాది సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న అత‌ను మొద‌టిసారి తండ్ర‌య్యాడు. అత‌డి భార్య సోన‌మ్ భ‌ట్టాచార్య‌(Sonam Bhattacharya) ఈరోజు పండంటి పండంటి మ‌గ బిడ్డ‌కు జ‌న్మ‌నిచ్చింది. త‌ల్లీ, కొడుకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు డాక్ట‌ర్లు, చెత్రీ కుటుంబ స‌భ్యులు వెల్ల‌డించారు. సోన‌మ్‌కు డెంగీ జ్వ‌రం(Dengue Fever) బారిన ప‌డింది. దాంతో, పుట్ట‌బోయే బిడ్డ గురించి అంద‌రూ ఆందోళ‌న చెందారు. అయితే.. వాళ్లు భ‌య‌ప‌డిన‌ట్టు ఏం జ‌రగ‌లేదు.

సునీల్ ఛెత్రీ త‌న భార్య గ‌ర్భం దాల్చిన విష‌యాన్ని మైదానంలోనే అంద‌రితో పంచుకున్నాడు. అవును.. జూన్ నెల‌లో జ‌రిగిన ఇంట‌ర్‌కాంటినెంట‌ల్ క‌ప్‌(Intercontinental Cup 2023)లో సునీల్ చెత్రీ గోల్ కొట్టాడు. అనంతరం ఆ బంతిని త‌న టీ ష‌ర్ట్ లోప‌ల పెట్టుకొని భార్య సోన‌మ్ వైపు చూస్తూ సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నాడు. స్టాండ్స్‌లో ఉన్న ఆమె ఈ క్ష‌ణం ఎంతో సంతోషించింది. ‘నేను, నా భార్య త్వ‌ర‌లోనే త‌ల్లిదండ్రులం కాబోతున్నాం.

.@chetrisunil11‘s left footed finish takes the #BlueTigers 🐯 to the #HeroIntercontinentalCup 🏆 FINAL 💙😍#VANIND ⚔️ #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/1n081IsM4I

— Indian Football Team (@IndianFootball) June 12, 2023