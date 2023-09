Babar Azam And Shadab Khan In Race For Icc Player Of The Month Award

ICC Player oF The Month | ఆగ‌స్టు నెల ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు.. రేసులో ఇద్ద‌రు పాక్ క్రికెట‌ర్లు

September 8, 2023 / 10:01 PM IST

ICC Player oF The Month : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్'(ICC Player oF The Month) అవార్డు ఆగ‌స్టు నెల నామినీస్ పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించింది. పురుషుల విభాగంలో ఈ అవార్డు కోసం ఇద్ద‌రు పాకిస్థాన్ క్రికెట‌ర్లు పోటీ ప‌డుతున్నారు. పాక్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam), ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాదాబ్ ఖాన్(Shadab Khan) నామినీస్ ద‌క్కించుకున్నారు.

వెస్టిండీస్ విధ్వంస‌క ఆట‌గాడు నికోల‌స్ పూర‌న్‌(Nicholas Pooran) కూడా ఈసారి రేసులో నిలిచాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో బాబ‌ర్, షాదాబ్ అద్భుతంగా రాణించారు. మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఆగ‌స్టు నెలకుగానూ ఈ అవార్డు కోసం ముగ్గురు ఆల్‌రౌండ‌ర్ల మ‌ధ్య పోటీ నెల‌కొంది.

Three fantastic cricketers have been nominated for the ICC Men’s Player of the Month for August 2023 💥 VOTE NOW ➡️ https://t.co/oqredapzd1 pic.twitter.com/6Il37mh1He — ICC (@ICC) September 8, 2023

మ‌లేషియా నుంచి తొలిసారిగా ఓ క్రికెట‌ర్ ఈ అవార్డు బ‌రిలో నిలిచింది. ఆమె పేరు ఐన్నా అమిజాహ్ హ‌షీం(Ainna Hamizah Hashim). అయితే.. ఆమెకు ఐర్లాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ అరెలే కెల్లె(Arlene Kelly), నెద‌ర్లాండ్స్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఇరిస్ జ్విల్లింగ్‌(Iris Zwilling)లు గ‌ట్టి పోటీదారులుగా మారారు. అయితే.. మాజీ క్రికెట‌ర్లు, అభిమానుల ఓట్ల ఆధారంగా ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్‌ విజేత‌ను నిర్ణ‌యిస్తారు.

Which of these upcoming players gets your vote for the ICC Women’s Player of the Month for August 2023? 🤔 More ➡️ https://t.co/7N24iYZ7GF pic.twitter.com/OKrM2iopZI — ICC (@ICC) September 8, 2023

