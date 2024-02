Babar Azam | బాబర్‌ మరో అరుదైన ఘనత.. గేల్‌, కోహ్లీ రికార్డులు బ్రేక్‌.. ఆ జాబితాలో రెండో క్రికెటర్‌..

February 21, 2024 / 04:40 PM IST

Babar Azam | పాకిస్తాన్‌ మాజీ సారథి, ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (పీఎస్‌ఎల్‌)లో పెషావర్‌ జల్మీ తరఫున కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న బాబర్‌ ఆజమ్‌ మరో అరుదైన ఘనతను అందుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్‌లో ఈ బ్యాటర్‌ పది వేల పరుగులు పూర్తిచేసుకున్నాడు. పెషావర్‌ జల్మీ.. కరాచీ కింగ్స్ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భాగంగా బాబర్‌ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. అంతర్జాతీయంగా పొట్టి క్రికెట్‌లో ఈ రికార్డు అందుకున్న 13వ బ్యాటర్‌ కాగా పాకిస్తాన్‌ నుంచి మాత్రం టీ 20 క్రికెట్‌లో పదివేల పరుగులు పూర్తిచేసిన రెండో క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు.

కరాచీ కింగ్స్‌తో గడాఫీ స్టేడియం (లాహోర్‌) వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌కు ముందు బాబర్‌.. 9,994 పరుగులుతో ఉన్నాడు. కానీ కరాచీతో మ్యాచ్‌లో బాబర్‌.. 51 బంతుల్లోనే 7 బౌండరీలు, 1 సిక్సర్‌ సాయంతో 72 పరుగులు చేశాడు. అతడు వ్యక్తిగత స్కోరు 6 పరుగులు దాటగానే పదివేల పరుగుల మైలురాయిని దాటాడు. పదివేల పరుగుల మైలురాయికి చేరుకోగానే బాబర్‌.. క్రిస్‌గేల్‌, కోహ్లీ, వార్నర్‌ వంటి దిగ్గజాల రికార్డును బ్రేక్‌ చేశాడు. టీ20 (అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లతో పాటు లీగ్‌లు) క్రికెట్‌లో గేల్‌.. 285 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఈ ఘనత సాధించగా తాజాగా బాబర్‌.. 271 ఇన్నింగ్స్‌లలోనే ఈ మైలురాయిని అందుకోవడం విశేషం. కోహ్లీ (299), వార్నర్‌ (303), ఫించ్‌ (327), జోస్‌ బట్లర్‌ (350)లు తదుపరి స్థానాల్లో నిలిచారు.

Babar Azam today became only the second Pakistan player, after Shoaib Malik, to 10K runs in T20s. #PSL2024 pic.twitter.com/j42sIu46sk

— Mazher Arshad (@MazherArshad) February 21, 2024