February 20, 2024 / 08:16 PM IST

Dubai Championships | ఈ సీజన్‌ తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీ అయిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ను వరుసగా రెండోసారి గెలిచిన బెలారస్‌ బామ అరీనా సబలెంకకు దుబాయ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌ తొలి రౌండ్‌లోనే చుక్కెదురైంది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ నెగ్గాక మూడు వారాలకు మళ్లీ రాకెట్‌ పట్టిన రెండో సీడ్‌ సబలెంక.. తన పాత శత్రువు, క్రొయేషియాకు చెందిన 31వ ర్యాంకర్‌ డొనా వేకిక్‌ చేతిలో ఓటమిపాలైంది. దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న దుబాయ్‌ టెన్నిస్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ – 2024లో భాగంగా మంగళవారం ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌లో రెండో సీడ్‌ సబలెంక.. 7-6 (5), 3-6, 0-6 తేడాతో వెకిక్‌ చేతిలో ఓటమిపాలైంది.

సబలెంక కెరీర్‌ ఆరంభంలో ఆమె పదే పదే వేకిక్‌ చేతిలో పరాజయం పాలయ్యేది. నేటి మ్యాచ్‌తో కలిపి ఈ ఇద్దరూ 8 సార్లు తలపడితే అందులో వేకిక్‌ ఏకంగా ఆరుసార్లు గెలిచి ఆధిక్యంలో ఉంది. తొలి రౌండ్‌లో నెగ్గిన సబలెంక.. రెండో రౌండ్‌లో లయ తప్పింది. ఇక మూడో రౌండ్‌లో సంపూర్ణ ఆధిక్యం ప్రదర్శించిన వేకిక్‌.. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ ఛాంప్‌ను తొలి రౌండ్‌లోనే ఇంటికి పంపించింది.

Veni, Vidi, Vekic!

Donna Vekic pulls off a pretty spectacular turnaround in Dubai, rallying from a set and a break down to defeat Aryna Sabalenka, 6-7 (5), 6-3, 6-0.

The victory gives the Croatian 14 career wins over top 10 opponents, 4 of which have come in the last year. pic.twitter.com/lXnsvtFKjz

— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) February 20, 2024