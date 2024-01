January 28, 2024 / 07:04 PM IST

Australian Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగి మరో టైటిల్‌ నెగ్గాలని చూసిన వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ నొవాక్‌ జొకోవిచ్‌కు సెమీస్‌లో షాకిచ్చిన ఇటలీ కుర్రాడు జన్నిక్‌ సిన్నర్‌ మరో సంచలన ప్రదర్శనతో ఈ టోర్నీ విజేతగా నిలిచాడు. ఈ 24 ఏండ్ల సంచలనం.. ఆదివారం మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్స్‌లో.. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 తేడాతో డానిల్‌ మెద్వెదేవ్‌ (రష్యా)ను ఓడించాడు. తాజా ఓటమితో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ టైటిల్‌ దక్కించుకోవాలన్న మూడో సీడ్‌ మెద్వెదెవ్‌ కల కలగానే ఉండిపోయింది. 2021, 2022లలో కూడా మెద్వెదెవ్‌ ఫైనల్‌ చేరి పరాజయం పాలయ్యాడు.

సెమీస్‌లో జొకోవిచ్‌ను ఓడించి ఫైనల్‌కు దూసుకొచ్చిన నాలుగో సీడ్‌ సిన్నర్‌.. తుది పోరులో తొలి రెండు సెట్లు ఓడిపోయినా తర్వాత పుంజుకున్నాడు. వరుసగా మూడు సెట్లు గెలిచి తన కెరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీని దక్కించుకున్నాడు. ఈ విజయం ద్వారా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ గెలిచిన తొలి ఇటలీ ప్లేయర్‌గా సిన్నర్‌ నిలిచాడు. 2014 తర్వాత జొకోవిచ్‌, ఫెదరర్‌, నాదల్‌ కాకుండా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ టోర్నీ గెలిచిన తొలి ప్లేయర్‌ అతడే కావడం విశేషం. 2014లో స్విట్జర్లాండ్‌కు చెందిన స్టాన్‌ వావ్రింకా గెలిచాడు.

He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024 . @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

The Italian 🇮🇹 clinches his maiden Grand Slam title 🏆

Congratulations @DaniilMedwed on a remarkable #AO2024 💙

Always fierce on court. Entertaining post-match. Humble in victory. And gracious in defeat.

We’ll see you next year, Daniil 👋#AusOpen pic.twitter.com/49avZ38u4f

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024