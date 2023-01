January 3, 2023 / 07:08 PM IST

Mankading : ఆస్ట్రేలియా లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఆడం జంపాకే టీ20లీగ్‌లో ఆడం జంపాకు విచిత్ర‌మైన ప‌రిస్థితి ఎదురైంది. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో మెల్‌బోర్న్ రెనెగేడ్స్‌తో జ‌రిగిన‌ మ్యాచ్‌లో జంపా మ‌న్క‌డింగ్ చేశాడు. కానీ, అంపైర్ అవుట్ ఇచ్చేందుకు స‌సేమిరా అన్నాడు. దాంతో జంపా నిరాశ చెందాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. వీడియోలో జంపా.. నాన్‌స్ట్రైక‌ర్‌గా ఉన్న టామ్ రోజెర్స్‌ను మ‌న్క‌డింగ్ చేస్తాడు. అవుట్ అంటూ అంపైర్‌కు వేలు చూపిస్తాడు. బ్యాట‌ర్ కూడా తాను అవుట్ అనుకొని క్రీజు వ‌దిలేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతాడు. కానీ, ఫీల్డ్ అంపైర్లు, థ‌ర్డ్ అంపైర్‌తో మాట్లాడి టామ్‌ను నాటౌట్‌గా ప్ర‌క‌టిస్తారు. అందుకు కార‌ణం.. జంపా బంతిని విసిరేందుకు చేయిని పూర్తిగా వంచి, బంతితో వికెట్ల‌ను గిరాటేశాడు. అందుక‌ని అంపైర్లు నాన్‌స్ట్రైక‌ర్‌ను అవుట్ ఇవ్వ‌లేదు.

ఈ మ్యాచ్‌లో జంపా మెల్‌బోర్న్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ 2019 సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ బౌల‌ర్ అశ్విన్ బ‌ట్ల‌ర్‌ను మ‌న్క‌డింగ్ చేశాడు. అప్ప‌టి నుంచి అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో బౌల‌ర్లు మ‌న్క‌డింగ్‌కు పాల్ప‌డుతున్నారు.

