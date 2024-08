August 29, 2024 / 05:44 PM IST

Will Pucovski : క్రికెట్… ఎంతో మంది కుర్రాళ్లకు, అమ్మాయిల‌కు క‌ల‌ల ఆట‌. జాతీయ జ‌ట్టుకు ఎంపికైన రోజున, దేశం జెర్సీ వేసుకొని మైదానంలోకి వెళ్లిన రోజున వాళ్ల ఆనందానికి హ‌ద్దే ఉండ‌దు. ఆస్ట్రేలియా యువ క్రికెట‌ర్ విల్ ప‌కోవ్‌స్కీ(Will Pucovski) సైతం అలానే జాతీయ జ‌ట్టులోకి రాకెట్‌లా దూసుకొచ్చాడు. భావి తార‌గా ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్న ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ అర్దాంత‌రంగా ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. తాను ఎంతో ప్రేమించిన క్రికెట్‌కు 26 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనే ప‌కోవ్‌స్కీ అల్విదా చెప్పేశాడు. ఇంత‌కూ ఏం జ‌రిగిందంటే..?

ఆస్ట్రేలియా యువ కెర‌టం విల్ ప‌కోవ్‌స్కీ బంగారు భ‌విష్య‌త్ అక‌స్మాత్తుగా ముగిసింది. ఆసీస్ బ్యాటింగ్ స్టార్‌గా ఎదుగుతున్న అత‌డు ఇక ఆడ‌లేనంటూ శాశ్వ‌తంగా బ్యాట్ ప‌క్క‌న ప‌డేశాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో టెస్టు మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో ప‌కోవ్‌స్కీ కంక‌ష‌న్ (Concussion)కు గుర‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాతి సీరీస్‌లోనూ బంతి ప‌దే ప‌దే అత‌డి త‌ల‌కు త‌గిలింది.

The ball that eventually forced Victorian gun Will Pucovski to retire hurt during his 2nd XI game against South Australia today. Batted on for four balls after being struck before leaving the field of play@wwos #9WWOS #Cricket pic.twitter.com/TPXoZNmXkn

— Will Faulkner (@willzfaulk) January 22, 2024