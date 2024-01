January 12, 2024 / 02:37 PM IST

Adam Zampa : భార‌త గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌(ODI World Cup 2023)లో అద‌ర‌గొట్టిన‌ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ఆడం జంపా(Adam Zampa) మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు. మెగా టోర్నీలో ఆసీస్ విజ‌యాల్లో కీల‌క పాత్ర పోషించిన జంపా.. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీల‌ను ప‌చ్చ‌బొట్టు(Tattoo)గా వేయించుకున్నాడు.

వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌తో పాటు టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ ట్రోఫీలు జంపా త‌న తొడ‌పై టాటూగా వేయించుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌తో త‌న జ‌ర్నీని ఈ లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఇలా ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. జంపా టాటూ ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ ఫొటో చూసిన అభిమానులు మిచెల్ మార్ష్‌(Mitchell Marsh) వ‌రల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీపై కాళ్లు పెట్టి అగౌర‌ప‌రిస్తే.. నువ్వైనా అభిమానం చాటుకున్నావు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Adam Zampa with the tattoos of winning 2021 and 2023 World Cups on his thighs. pic.twitter.com/uvRo9QANFp

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 12, 2024