Australia Open 2024: జొకోకు గట్టి పోటీనిచ్చిన డినో ప్రిజిమిక్‌.. కుర్రాడిపై విజయానికి చెమటోడ్చిన సెర్బియా స్టార్‌

January 14, 2024 / 07:16 PM IST

Australia Open 2024: మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా అట్టహాసంగా మొదలైన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన ప్రపంచ నెంబర్‌ వన్‌ సీడ్‌ నొవాక్‌ జొకోవిచ్‌కు తొలి రౌండ్‌లోనే గట్టి పోటీ ఎదురైంది. క్రొయేషియాకు చెందిన 18 ఏండ్ల కుర్రాడు డినో ప్రిజిమిక్‌.. సెర్బియా ఆటగాడికి అంత ఈజీగా లొంగలేదు. మెల్‌బోర్న్‌లోని ప్రఖ్యాత రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనాలో ఆదివారం జరిగిన పురుషుల తొలి రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో జొకోవిచ్‌.. 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4 తేడాతో ప్రిజిమిక్‌ను ఓడించి రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లాడు. తొలి సెట్‌ ఓడిపోయిన తర్వాత క్రొయేషియా కుర్రాడు పుంజుకుని అద్భుత పోరాటపటిమతో రెండో సెట్‌ను సొంతం చేసుకోవడంతో పాటు తర్వాత కూడా జొకోను పరుగులు పెట్టించాడు. జొకో గెలిచినా ప్రిజిమిక్‌ పోరాటం అభిమానులను కట్టిపడేసింది. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు ఈ పోరు సాగడం గమనార్హం.

25వ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌పై కన్నేసిన జొకో టెన్నిస్‌లో అరంగేట్రం (2003) చేసేనాటికి ఫ్రిజిమిక్‌ పుట్టనేలేదు. 2005లో జొకో గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీలలో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడాడు. అప్పటికీ డినో వయసు సరిగ్గా ఏడు నెలలు మాత్రమే. తన అనుభవం కంటే తక్కువ వయసున్న కుర్రాడితో ఆడిన జొకో.. తొలి రౌండ్‌లో అందరూ ఊహించినట్టుగానే దూకుడుగా ఆడాడు. కానీ రెండో రౌండ్‌లో ఫ్రిజిమిక్‌ పుంజుకుని జొకోకు షాకిచ్చాడు. మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత జొకో.. ఫ్రిజిమిక్‌ పై ప్రశంసలు కురిపించడం విశేషం. అదీగాక ఫ్రిజిమిక్‌కు ఇదే తొలి గ్రాండ్‌ స్లామ్ మ్యాచ్‌ కావడం విశేషం.

An extraordinary match concludes in the most sporting fashion.

The past and present of this game embraces and congratulates the future.

Novak goes through 6-2 6-7(5) 6-3 6-4, but young Dino Prizmic leaves a lasting impression.#AusOpen pic.twitter.com/E4ZfCb0JcX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024