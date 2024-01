January 16, 2024 / 01:42 PM IST

Australia Open 2024: మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో పోలండ్‌ బామ, టాప్‌ సీడ్‌ ఇగా స్వియాటెక్‌ రెండో రౌండ్‌కు చేరుకుంది. మంగళవారం రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌లో స్వియాటెక్‌.. 7-6 (7-2), 6-2 తేడాతో 2020 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ ఛాంపియన్‌ సోఫియా కెనిన్‌ (అమెరికా)పై గెలిచింది. తొలి రౌండ్‌ గండాన్ని దాటిన స్వియాటెక్‌.. రెండో రౌండ్‌లో కూడా బలమైన ప్రత్యర్థినే ఎదుర్కోనుంది. సెకండ్‌ రౌండ్‌లో స్వియాటెక్‌.. 2022 ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ రన్నరప్‌ డానియల్‌ కొలిన్స్‌తో తలపడనుంది.

ఇప్పటివరకూ నాలుగు గ్రాండ్‌ స్లామ్స్‌ (మూడు ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌, ఒకటి యూఎస్‌ ఓపెన్‌) గెలిచిన స్వియాటెక్‌.. ఇంతవరకూ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో నెగ్గలేదు. 2022లో ఆమె సెమీస్‌ వరకు చేరడమే ఇప్పటివరకూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. గతేడాది నాలుగు గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌ లో ఆమె పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగింది. వింబూల్డన్‌లో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ వరకే చేరుకోగలిగింది. ఈ ఏడాది ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ నెగ్గాలనే లక్ష్యంతో స్వియాటెక్‌ బరిలోకి దిగింది. అనుకున్నట్టుగానే తొలి రౌండ్‌లో గెలిచిన స్వియాటెక్‌.. రెండో రౌండ్‌లో మాత్రం కఠిన ప్రత్యర్థితో తలపడనుంది.

Swiatek does the job!

Iga defeats 2020 Australian Open champion Sofia Kenin 7-6 6-2 to start her 6th campaign in Melbourne pic.twitter.com/CyiZqquJl8

