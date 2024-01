January 24, 2024 / 08:29 PM IST

Australia Open 2024: స్పెయిన్‌ యువ సంచలనం, గతేడాది వింబూల్డన్‌ ట్రోఫీ నెగ్గి భావి టెన్నిస్‌ తారగా ఎదుగుతున్న కార్లోస్‌ అల్కరాజ్‌కు భారీ షాక్‌. మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో అల్కరాజ్‌.. క్వార్టర్స్‌లోనే ఇంటిబాటపట్టాడు. రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా బుధవారం ముగిసిన పురుషుల క్వార్టర్స్‌లో రెండో సీడ్‌ అల్కరాజ్‌.. 1-6, 3-6,7-6 (7-2), 4-6 తేడాతో ఆరో సీడ్‌ జర్మన్‌ ప్లేయర్‌ అలెగ్జాండర్‌ జ్వెరెవ్‌ చేతిలో ఓడిపోయాడు.

తొలి రెండు సెట్లు కోల్పోయినా మూడో రౌండ్‌లో పుంజుకున్న అల్కరాజ్‌.. నాలుగో సెట్‌లో మళ్లీ తడబడి పరాభవాన్ని మూటగట్టుకున్నాడు. 3 గంటల 6 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఈ పోరులో జ్వెరెవ్‌ ఆదినుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందువరకూ జ్వెరెవ్‌కు టాప్‌ – 5 సీడ్‌ ఆటగాళ్లతో పది మ్యాచ్‌లు ఆడితే అందులో ఒక్కటి కూడా గెలవలేదు. కానీ తాజాగా అల్కరాజ్‌ను ఓడించడం విశేషం. సెమీస్‌లో జ్వెరెవ్‌.. మూడో సీడ్‌ రష్యన్‌ ప్లేయర్‌ డేనియల్‌ మెద్వెదెవ్‌తో తలపడతాడు.

