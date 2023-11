November 28, 2023 / 01:28 PM IST

Australia : భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ ఐదు టీ20ల సిరీస్‌లో వ‌రుస ఓట‌ములు చ‌విచూస్తున్న ఆస్ట్రేలియా(Australia)కు మ‌రో షాక్. సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో టీ20కి ఇద్ద‌రు స్టార్ ఆట‌గాళ్లు దూరం కానున్నారు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులోని ఆరుగురు స్వ‌దేశానికి బ‌య‌లుదేర‌నున్నారు. స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith), ఆడం జంపా(Adam Zampa) మంగ‌ళ‌వార‌మే ఆసీస్‌కు వెళ్తుండ‌గా.. మ్యాక్స్‌వెల్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మార్క‌స్ స్టోయినిస్, సియాన్ అబాట్‌లు మ్యాచ్ త‌ర్వాత బుధ‌వారం ఆస్ట్రేలియా విమానం ఎక్క‌నున్నారు.

దాంతో, ఆఖ‌రి రెండు టీ20ల‌కు మంగ‌ళ‌వారం ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఇప్ప‌టికే రెండు మ్యాచుల్లో నెగ్గి 2-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న‌ సూర్య‌కుమార్ సేన సిరీస్‌పై న‌జ‌ర్ వేసింది. గువాహ‌టిలోని బ‌ర్స‌ప‌ర స్టేడియంలో రాత్రి 7 గంట‌ల‌కు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.

🚨 JUST IN: Australia have made a host of changes to their squad for the final three T20I matches against India 👀

Details 👇https://t.co/8gitTQvNL0

— ICC (@ICC) November 28, 2023