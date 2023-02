February 9, 2023 / 02:32 PM IST

నాగ‌పూర్‌: ఇండియాతో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు తొలి రోజు టీ విరామ స‌మ‌యానికి ఆస్ట్రేలియా 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 174 ర‌న్స్ చేసింది. స్పిన్న‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌ను త్వ‌ర‌త్వ‌ర‌గా ఔట్ చేసి.. ఆ మ్యాచ్‌పై ఇండియాకు ప‌ట్టు ఉండేలా చేశాడు. 20 ఓవ‌ర్లు వేసిన జ‌డేజా 40 ప‌రుగులు ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. అశ్విన్ రెండు వికెట్లు తీసుకోగా.. ష‌మీ, సిరాజ్‌ల‌కు చెరో వికెట్ ద‌క్కింది.

That 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓 when @imjadeja let one through Steve Smith's defence! 👌👌

ఇవాళ ఉద‌యం టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. అయితే ఆరంభంలోనే వార్న‌ర్‌, ఖ‌వాజా వికెట్ల‌ను ఆస్ట్రేలియా కోల్పోయింది. సిరాజ్‌, ష‌మీలు ఆ వికెట్ల‌ను త‌మ ఖాతాల్లో వేసుకున్నారు. ఇక ఆ త‌ర్వాత మూడ‌వ వికెట్‌కు ల‌బుషేన్‌, స్మిత్‌లు కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం అందించారు. కానీ ఒక్కరు కూడా హాఫ్ సెంచ‌రీ చేయ‌లేక‌పోయారు.

A brilliant session for #TeamIndia 💪💪

Four wickets for @imjadeja & two wickets for @ashwinravi99 in the afternoon session as Australia are 174/8 at Tea on Day 1 of the 1st Test.

Scorecard – https://t.co/edMqDi4dkU #INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/MWJLQV6qUC

— BCCI (@BCCI) February 9, 2023