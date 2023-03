India vs Australia | టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా.. ఇండియా ఫస్ట్ బౌలింగ్

March 22, 2023 / 01:22 PM IST

India vs Australia | చెన్నైలోని చెపాక్(Chepauk) స్టేడియంలో భారత్ – ఆస్ట్రేలియా మధ్య నేడు కీలకమైన మూడో వన్డే (3rd ODI) జరుగనుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా.. చెరోటి గెలిచిన విషయం తెలిసిందే. కాగా ఈ సమమైన సిరీస్‌లో ఆఖరి విజయం ఎవరిని వరిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ క్రమంలో టాస్ గెలిచిన స్మిత్ (captain smith) సేన బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని భారత జట్టు(Teamindia)కు బౌలింగ్ అప్పగించింది. ఇక దాదాపు మూడేండ్ల తర్వాత చిదంబరం స్టేడియంలో( MA Chidambaram Stadium) మ్యాచ్‌ జరుగుతుండడంతో.. ఈ మ్యాచ్‌ అభిమానులను అలరించడం ఖాయంగా కనిపిస్తున్నది.

తుది జట్లు

భారత్: రోహిత్‌, శుభ్‌మన్‌, కోహ్లి, సూర్యకుమార్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌, హార్దిక్‌, జడేజా, అక్షర్‌, కుల్‌దీప్‌, షమి, సిరాజ్‌

ఆస్ట్రేలియా: డేవిడ్‌ వార్నర్‌, ట్రావిస్‌ హెడ్‌, మార్నస్‌ లబుషేన్‌, స్టీవ్‌ స్మిత్‌, మిచెల్‌ మార్ష్‌, అలెక్స్‌ కారీ, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌, ఆస్టన్‌ అగర్‌, సీన్‌ అబాట్‌, మిచెల్‌ స్టార్క్‌, ఆడమ్‌ జంపా.

Australia have won the toss and chosen to bat in the decider at Chepauk 🏏#INDvAUS | 📝: https://t.co/1TO8TYwH93 pic.twitter.com/P0ewmwwVY9

— ICC (@ICC) March 22, 2023