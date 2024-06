June 21, 2024 / 10:32 AM IST

నార్త్ సౌండ్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్(T20 Wordlcup) సూప‌ర్‌-8 స్టేజ్‌లో ఆస్ట్రేలియా తొలి మ్యాచ్‌లో నెగ్గింది. డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్రకారం 28 ప‌రుగుల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌పై విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న ఆస్ట్రేలియా తొలుత బంగ్లాదేశ్‌ను 140 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. ప్యాట్ క‌మ్మిన్స్ హ్యాట్రిక్ వికెట్ల‌తో చెల‌రేగిపోయాడు. 29 ర‌న్స్ ఇచ్చి అత‌ను మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. టోర్నీలో తొలిసారి హ్యాట్రిక్ తీసిన బౌల‌ర్‌గా నిలిచాడు. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఆడ‌మ్ జంపా కూడా కీల‌క‌మైన రెండు వికెట్లను తీసుకున్నాడు. బంగ్లా బ్యాట‌ర్ల‌లో న‌జ్ముల్ హుసేన్ షాంటో 41, తౌహిద్ హృద‌య్ 40 ర‌న్స్ చేశారు.

స్వ‌ల్ప టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా.. వ‌ర్షం వ‌ల్ల ఆట నిలిచిపోయే స‌మ‌యానికి 11.2 ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 100 పరుగులు చేసింది. అయితే డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్ర‌కారం ఆ స‌మ‌యానికి ఆస్ట్రేలియా 72 ర‌న్స్ చేసిన విజ‌యం వ‌రించిన‌ట్లే. అంటే ఆస్ట్రేలియా 28 ర‌న్స్ ఇంకా ఎక్కువే స్కోరు చేసింది. డేవిడ్ వార్న‌ర్ 53 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ట్రావిస్ హెడ్ 31 స్కోర్ చేశాడు.

