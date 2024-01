Australia Open 2024: సబలెంక, కోకో గాఫ్‌ ముందంజ.. జబేర్‌, వోజ్నియాకీలకు షాక్‌..

January 17, 2024 / 04:00 PM IST

Australia Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో నేటినుంచి మొదలైన రెండో రౌండ్‌ పోటీలలో స్టార్‌ ప్లేయర్లకు షాకులు తప్పలేదు. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ సబలెంకతో పాటు అమెరికా యువ సంచలనం కోకో గాఫ్‌.. రెండో రౌండ్‌ను దాటగా సీనియర్‌ ప్లేయర్లు ఒనస్‌ జబేర్‌, కరోలిన్‌ వోజ్నియాకీలకు మాత్రం పరాభవాలు తప్పలేదు. మెల్‌బోర్న్‌ లోని మార్గరెట్‌ కోర్ట్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన మహిళల సింగిల్స్‌ రెండో రౌండ్‌లో యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఛాంపియన్‌ కోకో గాఫ్‌.. 7-6 (7-2), 6-2 తేడాతో అమెరికాకే చెందిన కరోలిన్‌ డోల్‌హైడ్‌ను ఓడించి మూడో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లింది. మూడో రౌండ్‌లో గాఫ్‌.. అమెరికాకే చెందిన అలిసియా పార్క్స్‌ను ఢీకొననుంది.

ఆరో సీడ్‌ ప్లేయర్‌ ఒనస్‌ జబేర్‌.. 0-6, 2-6 తేడాతో రష్యాకు చెందిన మిర్రా అండ్రీవా చేతిలో చిత్తుగా ఓడింది. మూడు సార్లు గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ రన్నరప్‌ అయిన జబేర్‌.. 16 ఏండ్ల అండ్రీవా నుంచి ఈ స్థాయి ఓటమి ఎదురవుతుందని కలలో కూడా ఊహించలేదు. 54 నిమిషాలలోనే ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో జబేర్‌ నుంచి కాస్త కూడా ప్రతిఘటన ఎదురుకాలేదు. వోజ్నియాకి.. 6-1, 4-6, 1-6 తేడాతో రష్యాకే చెందిన మారియా టిమోఫియా చేతిలో ఓడింది. 20 ఏండ్ల టిమోఫియాకు ఇదే తొలి గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ టోర్నీ కావడం గమనార్హం. తొలి టోర్నీలోనే ఆమె.. 2018లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ నెగ్గిన వోజ్నియాకిని ఓడించింది.

“C’mon!”

We’ve heard that ring out around RLA once or twice over the years!@SabalenkaA takes the first off Brenda Fruhvirtova 6-3!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/mHteg9F2eq

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024