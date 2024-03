March 10, 2024 / 12:05 PM IST

NZ vs AUS 2nd Test : న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాల మ‌ధ్య రెండో టెస్టు(Second Test) ర‌స‌వత్త‌రంగా సాగుతోంది. బౌల‌ర్ల ఆధిపత్యం కొన‌సాగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరుజ‌ట్ల‌ను విజ‌యం ఊరిస్తోంది. మూడో రోజు కివీస్‌ను ఆలౌట్ చేసిన ఆసీస్ గెలుపు కోసం పోరాడుతోంది. మ్యాట్ హెన్రీ(Matt Henry) బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో కంగారూ జ‌ట్టు టాపార్డ‌ర్‌ను కుప్ప‌కూల్చాడు.

దాంతో, ఆస్ట్రేలియా మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 77 ర‌న్స్ చేసింది. ట్రావిస్ హెడ్(17 నాటౌట్), మిచెల్ మార్ష్‌(27 నాటౌట్‌)లు క్రీజులో ఉన్నారు. ఇంకా ఆసీస్ విజ‌యానికి 202 ప‌రుగులు కావాలి. మ‌రోవైపు సిరీస్ స‌మం కావాలంటే న్యూజిలండ్‌కు ఆరు వికెట్లు అవ‌స‌రం.

