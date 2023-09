September 24, 2023 / 09:19 PM IST

IND vs AUS : వాన త‌గ్గాక మ‌ళ్లీ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన‌ ఆస్ట్రేలియా ట‌క‌ట‌కా మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. భార‌త‌ సీనియ‌ర్ స్పిన్న‌ర్ అశ్విన్(R Ashwin) త‌న‌ స్పిన్ మాయ‌తో మార్న‌స్ ల‌బూషేన్‌(27)ను బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో డేంజ‌ర‌స్‌ డేంజ‌ర‌స్‌ డేవిడ్ వార్న‌ర్(53), జోష్ ఇంగ్లిస్‌(6)ను ను ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు.. దాంతో, ఆసీస్ 101 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం కామెరూన్ గ్రీన్‌(12), అలెక్స్ క్యారీ(14) ఆడుతున్నారు. కంగారూల విజ‌యానికి ర‌న్స్ కావాలి. ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 127/5.

Two wickets in an over for @ashwinravi99 💪💪

David Warner and Josh Inglis are given out LBW!

