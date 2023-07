July 15, 2023 / 09:48 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) త‌న మాయాజాలాన్ని మ‌రోసారి ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. విండీస్‌తో జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో అత‌ను ఏకంగా 12 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఆ టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఇన్నింగ్స్ 141 ర‌న్స్ తేడాతో ఇండియా నెగ్గింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అయిదు వికెట్లు తీసుకున్న అశ్విన్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఏడు వికెట్ల‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. పేస్ బౌల‌ర్ల‌కు అనుకూలించే విండీస్ పిచ్‌ల‌పై స్పిన్ బౌల‌ర్ అశ్విన్ త‌న స‌త్తా చాటాడు. టెస్టు క్రికెట్‌లో అశ్విన్ రికార్డులు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం.

టెస్టుల్లో అశ్విన్ మొత్తం 8 సార్లు 10 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. మాజీ క్రికెట‌ర్ అనిల్ కుంబ్లే కూడా 8 సార్లు టెస్టుల్లో ప‌దేసి వికెట్లు ప‌డగొట్టాడు. మ‌రో న‌లుగురు ఇత‌ర దేశాల క్రికెట‌ర్లు కూడా ఇద్ద‌రు ఇండియ‌న్ల త‌ర‌హాలో టెస్టుల్లో 10 వికెట్లు తీసుకున్నారు.

