November 17, 2023 / 10:01 AM IST

ముంబై: న్యూజిలాండ్‌పై వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ సెమీస్ మ్యాచ్‌లో ఏడు వికెట్లు తీసి ఇండియా విక్ట‌రీలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ష‌మీ(Shami)పై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. ఆ మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో చాలా ఆస‌క్తిక‌ర సంఘట‌న‌లు జ‌రిగాయి. ప్లేయ‌ర్లు అంద‌రూ ఒక‌ర్ని ఒక‌రు విష్ చేసుకుంటున్న స‌మ‌యంలో.. ష‌మీకి హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చిన అశ్విన్‌.. ఆ త‌ర్వాత అత‌ని కుడి చేతికి కిస్ ఇచ్చాడు. కివీస్‌పై విజ‌యం త‌ర్వాత రోహిత్ సేన భావోద్వేగంతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో గ‌డిపింది. జ‌వాబ్ దేకే ఆయా హు మై అంటూ ష‌మీ ఇచ్చిన రిప్లేతో ప‌క్క‌నే ఉన్న బౌలింగ్ కోచ్ పార‌స్ మాంబ్రే న‌వ్వుకున్నాడు.

టీమిండియా కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్‌.. ప్ర‌తి ఒక క్రికెట‌ర్‌తో క‌రాచ‌ల‌నం చేశాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియోను బీసీసీఐ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేసింది. ఇన్‌స్టాలో కూడా ఈ వీడియోను అప్‌లోడ్ చేశారు. కుల్దీప్ యాద‌వ్‌, గిల్‌ను ద్రావిడ్ కౌగిలించుకున్నాడు. బ్యాటింగ్ కోచ్ విక్ర‌మ్ రాథోడ్‌.. స్టార్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీని హ‌త్తుకున్నాడు. బౌల‌ర్ ష‌మీ కొన్ని బ్యాట్ల‌పై సంత‌కాలు చేశాడు. క్రికెట‌ర్ య‌జువేంద్ర చాహ‌ల్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వ‌చ్చి అంద‌రితో క‌లిశాడు. బ్రుమా, ఇషాన్‌ను హ‌గ్ చేసుకున్నాడు.

