February 25, 2024 / 01:05 PM IST

IND vs ENG 4th Test : రాంచీ టెస్టులో భార‌త ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) మ‌రో ఫీట్ సాధించాడు. ఈ మ‌ధ్యే 500ల వికెట్ల‌ క్ల‌బ్‌లో చేరిన య‌శ్ సొంత గ‌డ్డ‌పై 350వ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్ బెన్ డ‌కెట్‌(10)ను ఔట్ చేసి 350వ వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాతి బంతికే ఓలీ పోప్‌(0)ను ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపి ఇంగ్లండ్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.

డేంజ‌ర‌స్ ఓపెనర్ బెన్ డ‌కెట్(15), ఓలీ పోప్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేసి స్టోక్స్ సేనను ఒత్తిడిలో ప‌డేశాడు. దాంతో, 19 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు ప‌డిన ఇంగ్లండ్‌ను సెంచ‌రీ హీరో జో రూట్‌(5 నాటౌట్), ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(25 నాటౌట్) ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఇంగ్లండ్ 91 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.

Another day, another landmark! 🙌 🙌

With that Ben Duckett wicket, R Ashwin completed 3⃣5⃣0⃣ Test wickets in India 👍 👍

