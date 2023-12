December 17, 2023 / 02:41 PM IST

IND vs RSA : జొయ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌లో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో భార‌త యువ పేస‌ర్లు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. మొద‌ట‌ అర్ష్‌దీప్ సింగ్(Arshdeep Singh) స‌ఫారీ టాపార్డ‌ర్‌ను కుప్ప‌కూల్చాడు. అనంతరం అవేశ్ ఖాన్(Avesh Khan) వేట మొద‌లెట్టాడు. దాంతో, స‌ఫారీ జ‌ట్టు 6 వికెట్లు కోల్పోయింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న ద‌క్షిణాఫ్రికాను బౌన్స్‌తో అర్ష్‌దీప్ బెంబేలెత్తించాడు.

ఇక ఆదుకుంటాడనుకున్న కెప్టెన్ ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(12)ను అవేశ్ ఖాన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతికే వియాన్ మ‌ల్డ‌ర్(0)ను ఎల్బీగా ఔట‌య్యాడు. దాంతో, 52 ప‌రుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(0), పెహ్లుక్‌వాయో(2) క్రీజులో ఉన్నారు. 11 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 54/6.

