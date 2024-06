June 12, 2024 / 09:45 PM IST

IND vs USA : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బౌల‌ర్ల‌కు స్వ‌ర్గ‌ధామంలా మారిన పిచ్‌పై భార‌త(India) పేస‌ర్లు విజృంభించారు. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్(4/9) నిప్పులు చెర‌గ‌గా.. హార్దిక్ పాండ్యా(2/14) మ‌రోసారి బంతితో మెరిశాడు. దాంతో, బౌన్సీ పిచ్‌పై ఆతిథ్య అమెరికా బ్యాట‌ర్లు నానా తంటాలు ప‌డ్డారు. ఒక‌ ద‌శ‌లో100 లోపై చాప‌చుట్టేలా క‌నిపించిన యూఎస్ఏను నితీశ్ కుమార్(27), ఓపెన‌ర్ స్టీవెన్ టేల‌ర్(24)లు ఆదుకున్నారు. ఉన్నంత సేపు దూకుడుగా ఆడి గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్‌కు బాట‌లు వేశారు. దాంతో అమెరికా నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 110 ర‌న్స్ కొట్టింది.

మెగా టోర్నీలో రెండు విజ‌యాల‌తో జోరు మీదున్న భార‌త్.. కీల‌క పోరులో అమెరికాను స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. టాస్ గెలిచి రోహిత్ శ‌ర్మ ఆతిథ్య జ‌ట్టును బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. బౌన్స్‌కు నెల‌వైన‌ న్యూయార్క్ పిచ్‌పై లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఆదిలోనే రెండు వికెట్లు తీసి బ్రేకిచ్చాడు. తొలుత ఓపెన‌ర్ శ‌యాన్ జ‌హంగీర్(0)ను ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపిన అర్ష్‌దీప్.. ఆ కాసేప‌టికే ఆండ్రీస్ గౌస్(2)ను డగౌట్‌కు చేర్చాడు.

