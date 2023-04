April 20, 2023 / 10:37 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్క‌ర్(Arjun Tendulkar) .. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చివ‌రి ఓవ‌ర్ వేసిన అర్జున్‌.. ఒక వికెట్ తీసి ముంబై విక్ట‌రీలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. 20 ర‌న్స్ కావాల్సిన ఆ ఓవ‌ర్‌లో .. ఎటువంటి వ‌త్తిడి లేకుండానే అర్జున్ బౌలింగ్ చేశాడు. దీంతో ఆ మ్యాచ్‌లో ముంబై జ‌ట్టు 14 ర‌న్స్ తేడాతో నెగ్గింది.

ఆ మ్యాచ్ త‌ర్వాత ముంబై జ‌ట్టు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ వీడియో పోస్టు చేసింది. ఆ వీడియోలో అర్జున్ టెండూల్క‌ర్ బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాయి. అర్జున్ భారీ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. ఈజీగా సిక్స‌ర్లు కొట్టేశాడు అర్జున్‌. గోవా జ‌ట్టు త‌ర‌పున రంజీ ఆడిన అర్జెన్‌.. గ‌త ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో ఆ జ‌ట్టు త‌ర‌పున సెంచ‌రీ కూడా కొట్టాడు.

ముంబై జ‌ట్టు త‌న వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ కూడా ఇచ్చింది. ఆ ప్లేయ‌ర్ల స్ట్ర‌యికింగ్ బాగుంద‌ని, అదే వాళ్ల ఫ‌స్ట్ జాబ్ అనుకుంటారేమో అని క్యాప్ష‌న్‌లో పేర్కొన్న‌ది. మ‌రోసారి ఆ వీడియోను తీక్ష‌ణంగా చూడండి అంటూ పేర్కొన్న‌ది.

𝕊𝕥𝕣𝕚𝕜𝕚𝕟𝕘 so good, you'd think it was their first job 😍 Look again 😉#OneFamily #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians #TATAIPL #IPL2023 pic.twitter.com/2QRlreAOID

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 19, 2023