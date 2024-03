March 9, 2024 / 12:30 PM IST

James Anderson : ఇంగ్లండ్ వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్ జేమ్స్ అండ‌ర్సన్(James Anderson) ఏడొంద‌ల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టు (Dharmashala Test)లో కుల్దీప్ యాద‌వ్‌(30)ను ఔట్ చేసిన జిమ్మీ ఈ మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. త‌ద్వారా 147 ఏండ్ల‌ టెస్టు క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో 700 వికెట్లు తీసిన‌ తొలి పేస‌ర్‌గా అరుదైన రికార్డు త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. అంతేకాదు మొత్తంగా ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన మూడో బౌల‌ర్‌గా ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ మ‌రో రికార్డు నెల‌కొల్పాడు.

టెస్టుల్లో ఎక్కువ వికెట్ల వీరుల జాబితాలో ముత్త‌య్య ముర‌ళీధ‌ర‌న్ 800 వికెట్లతో టాప్‌లో ఉండ‌గా.. ఆస్ట్రేలియా దివంగ‌త స్పిన్న‌ర్ షేన్ వార్న్(708) వికెట్ల‌తో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌కు ఎంపికైన అండ‌ర్స‌న్‌ వైజాగ్ టెస్టు(Vizag Test)లో బ‌రిలోకి దిగాడు.

దాంతో, ఈ లెజెండ‌రీ పేస‌ర్ భార‌త గ‌డ్డ‌పై అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. ఇండియాలో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన అతి పెద్ద వ‌య‌స్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. టీమిండియా క్రికెట‌ర్ లాల్ అమ‌ర్‌నాథ్(Lal Amarnath) పేరిట ఉన్న 72 ఏండ్ల‌ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. అండ‌ర్స‌న్ టెస్టు కెరీర్ 2003లో మొద‌లైంది. అప్ప‌టి నుంచి అత‌డు ప్ర‌తి ఏడాది వికెట్లు తీస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంగ్లండ్ ప్ర‌ధాన బౌల‌ర్‌గా ఎదిగిన అండ‌ర్స‌న్ యాషెస్ సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించాడు.

న‌ల‌భై ఏండ్ల వ‌య‌సులో వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అయిన రెండో బౌల‌ర్‌గా అండ‌ర్స‌న్ గుర్తింపు సాధించాడు. ఆస్ట్రేలియా బౌల‌ర్ క్లారీ గ్రిమ్మెట్ 40 ఏళ్ల‌కు 1936లో టాప్ ర్యాంక్ అందుకున్నాడు.అండ‌ర్స‌న్ 2016లో మొద‌టిసార‌రి వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ వ‌న్ బౌల‌ర్ అయ్యాడు. త‌న స‌హ‌చ‌రుడు స్టువార్ట్ బ్రాడ్‌ను దాటేసి అత‌ను నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకుకు ఎద‌గ‌బాకాడు. ఆ త‌ర్వాత అండ‌ర్స‌న్ 2018లో ఐదు నెల‌లు నంబ‌ర్ వ‌న్ బౌల‌ర్‌గా ఉన్నాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ క‌గిసో ర‌బాడ అత‌డిని వెన‌క్కి నెట్టి అగ్ర‌స్ధానానికి చేరాడు.

