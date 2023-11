ICC: లంకంత సంతోషం.. శ్రీలంకపై నిషేధం ఎత్తివేత.. ఆ విషయంలో మాత్రం షాక్..

November 21, 2023 / 06:08 PM IST

ICC: శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డు (ఎస్‌ఎల్‌సీ)కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) ఒకేరోజు ఓ చేదువార్తతో పాటు మరో శుభవార్త కూడా చెప్పింది. ఇటీవలే లంక బోర్డుపై సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసిన ఐసీసీ.. తాజాగా దానిని ఎత్తివేసింది. లంకేయులు ఎప్పటిలాగే ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు, ఐసీసీ ఈవెంట్లలో పాల్గొనవచ్చని తెలిపింది. అయితే అలా చేయాలంటే తాము సూచించిన నిబంధనలకు లోబడి నడుచుకోవాలని చెప్పింది.

మంగళవారం అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ముగిసిన బోర్డు సమావేశం అనంతరం ఐసీసీ ఓ ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఎస్‌ఎల్‌సీ నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధుల అభ్యర్థనలు విన్న తర్వాత తాము లంక బోర్డుపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసినట్టు చెప్పింది. అయితే ఎస్‌ఎల్‌సీకి వచ్చే నిధులపై ఐసీసీ నియంత్రణ ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ జోక్యం కూడా ఉండకూడదని ఎస్‌ఎల్‌సీకి తేల్చి చెప్పింది. తాజా నిర్ణయంతో లంకేయులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ICC confirms Sri Lanka can play in bilateral and ICC events.

– The funding of SLC will be controlled by the ICC. pic.twitter.com/jnUzzUksz2

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2023