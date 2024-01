January 18, 2024 / 12:47 PM IST

Australia Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో టాప్ సీడ్లకు క్వాలిఫ‌య‌ర్స్(Qualifiers) ముచ్చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టిస్తున్నారు. ఆఖ‌రి వ‌ర‌కూ పోరాడుతూ అబ్బుర‌ప‌రుస్తున్నారు. గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో క్వాలిఫ‌య‌ర్ ల్యూక‌స్ క్లెన్(Lukas Klein) ఆరో సీడ్ అలెగ్జాండ‌ర్ జ్వెరెవ్‌(Alexander Zverev)కు చుక్క‌లు చూపించాడు.

నాలుగున్న‌ర‌ గంట‌ల పాటు సాగిన మార‌థాన్ పోరులో జ్వెరెవ్ -5, 3-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(10-7)తో గెలుపొంది మూడో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లాడు. దాంతో, క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌పై 17వ విజ‌యం న‌మోదు చేశాడు. మ‌రో పోరులో 11వ సీడ్ కాస్ప‌ర్ రూడ్ (Casper Ruud) అద్భుత విజ‌యంతో మూడో రౌండ్‌లో ప్ర‌వేశించాడు.

Sascha books his place in the third round, defeating qualifier Lukas Klein 7-5 3-6 4-6 7-6(5) 7-6[7]

He’ll face Alex Michelsen next.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/TtjwLLqPGF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024