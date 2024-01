Sukumar | చిన్నారులతో పుష్ప ది రూల్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ సందడి.. వీడియో వైరల్

January 18, 2024 / 12:15 PM IST

Sukumar | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్‌ ది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు సుకుమార్ (Sukumar)‌. ఆర్య సినిమాతో రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌గా కెరీర్‌ మొదలుపెట్టిన ఈ క్రేజీ డైరెక్టర్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌ సినిమాలతో లీడింగ్ పొజిషన్‌లో కొనసాగుతున్నాడు. పుష్ప.. ది రైజ్ సినిమాతో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన ఈ లెక్కల మాస్టారు.. మరోసారి సీక్వెల్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule)తో బాక్సాఫీస్‌ను ఏలేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే సుకుమార్‌ సరదాగా చిన్నారులతో సందడి చేసిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మాస్క్‌తో ఉన్న సుకుమార్‌ దగ్గరకు చిన్నారులంతా వచ్చి చేరడంతో.. వారితో కలిసి ఫొటోలు దిగాడు‌. కొద్దిసేపు వారితో సరదాగా గడిపాడు. చీకటిలో వెలుతురును చూసినప్పుడు.. చీకటిలోకి సుకుమార్‌ సార్‌కు స్వాగతం అంటూ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాను ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 15న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించేశారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) పుష్పరాజ్‌గా మరోసారి ఎంటర్‌టైన్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. పుష్ప.. ది రూల్‌ కోసం రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ నుంచి ఫస్ట్‌ పార్టును మించిపోయే మరో చార్ట్‌ బస్టర్‌ ఆల్బమ్ రాబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. ఫస్ట్‌ పార్టులో శ్రీవల్లిగా నటించిన కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా సీక్వెల్‌లో మరోసారి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో కనిపించనుంది.

చిన్నారులతో సుకుమార్‌..

When you see the Light in the Dark… Welcome to the Dark side

In Cinemas 15 August 2024

