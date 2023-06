June 9, 2023 / 04:47 PM IST

ఓవ‌ల్: అజింక్య ర‌హానే టెస్టులో 5 వేల ప‌రుగులు మైలురాయిని దాటేశాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ మైలురాయిని ర‌హానే అందుకున్నాడు. 82 టెస్టులు ఆడిన ర‌హానే ఖాతాలో 12 సెంచ‌రీలు, 25 హాఫ్ సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. 83వ టెస్టు ఆడుతున్న ర‌హానే.. టెస్టుల్లో 5 వేల ర‌న్స్ చేసిన 13వ బ్యాట‌ర్‌గా నిలిచాడు.

5000 Test runs and going strong 💪💪

ఇవాళ 92 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ నమోదు చేసిన ర‌హానే.. ఆ త‌ర్వాత త‌న దూకుడు పెంచాడు. భార‌త్‌ను ఫాలోఆన్ గండం నుంచి గ‌ట్టెక్కించే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నాడు. శార్దూల్ ఠాకూర్‌, ర‌హానే మ‌ధ్య ఏడో వికెట్ భారీ భాగ‌స్వామ్యం ఏర్ప‌డింది. ఇప్ప‌టికే ఆ ఇద్ద‌రు 82 ర‌న్స్ జోడించారు.

The 13th Indian to get to 5000 Test runs 💪#WTC23 | #AUSvIND pic.twitter.com/J8xz0tlsPd

— ICC (@ICC) June 9, 2023