December 6, 2023 / 07:04 PM IST

Faf Du Plessis: వచ్చే ఏడాది వెస్టిండీస్‌, అమెరికా వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆడేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలవురు క్రికెటర్లు శతవిధాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కెరీర్‌ చరమాంకంలో ఉన్న క్రికెటర్లతో పాటు ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినవాళ్లు కూడా తిరిగివచ్చి ఆఖరిసారిగా ఇంటర్నేషనల్‌ లెవల్‌లో సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఈ జాబితాలో దక్షిణాఫ్రికా మాజీ సారథి, వెటరన్‌ ఆటగాడు ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ కూడా చేరాడు. 2024లో జరుగబోయే పొట్టి ప్రపంచకప్‌లో ఆడేందుకు తానూ ఎదురుచూస్తున్నాని అతడు తాజాగా హింట్‌ కూడా ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం అబుదాబి వేదికగా జరుగుతున్న టీ10 లీగ్‌లో ఆడుతున్న డుప్లెసిస్‌ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

డుప్లెసిస్‌ మాట్లాడుతూ… ‘నేను తిరిగి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ ఆడతానని నమ్ముతున్నాను. గత కొన్నాళ్లుగా నేను కోచ్‌తో దీని గురించే చర్చిస్తున్నా. టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ నేపథ్యంలో ఇతర లీగ్‌లతో బ్యాలెన్స్‌ చేసుకోవడం ముఖ్యం..’ అని అన్నాడు. డుప్లెసిస్‌ తన టీ20 మ్యాచ్‌ను చివరిసారిగా దక్షిణాఫ్రికా తరఫున 2020లో ఆడాడు. దక్షిణాఫ్రికా తరఫున తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ను 2021లో (పాకిస్తాన్‌తో టెస్టు) ఆడాడు.

Will we see Faf du Plessis back for the Proteas in the USA and the West Indies?

The 39-year-old is ready should he be called upon 👀

More 👉 https://t.co/4yH9d43K5V pic.twitter.com/GdXSQHnea7

— ICC (@ICC) December 6, 2023