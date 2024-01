January 7, 2024 / 02:07 PM IST

Brisbane International 2024: త్వరలో మొదలుకాబోయే ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌కు ముందు మహిళల ప్రపంచ టెన్నిస్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండో స్థానంలో ఉన్న బెలారస్‌ క్రీడాకారిణి అరీనా సబెలెంకకు కజకిస్తాన్‌ ప్లేయర్‌ ఎలీనా రిబాకినా షాకిచ్చింది. బ్రిస్బేన్‌ (ఆస్ట్రేలియా) వేదికగా జరుగుతున్న బ్రిస్బేన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ – 2024 మహిళల ఫైనల్‌లో రిబాకినా.. 6-0, 6-3 తేడాతో బెలారస్‌ ప్లేయర్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. 73 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో వరుసగా రెండు సెట్లలోనూ గెలిచిన రిబాకినా టైటిల్‌ సొంతం చేసుకుంది.

రిబాకినాకు ఇది ఆరో డబ్ల్యూటీఏ టైటిల్‌. మరో వారం రోజుల్లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ మొదలుకానుండగా తాజాగా బ్రిస్బేన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ గెలవడం నాలుగో సీడ్‌ రిబాకినా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేదే. తొలి సెట్‌లో సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన రిబాకినా.. రెండో సెట్‌లోనూ అదే జోరు చూపించింది. కాగా గతేడాది ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సబెలెంక.. రిబాకినాను ఓడించి టైటిల్‌ సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది తొలి గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ అయిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌.. జనవరి 14 నుంచి మొదలుకాబోతుంది.

Elena Rybakina is your 2024 Brisbane International champion 👏 ⁰ #BrisbaneTennis pic.twitter.com/SLaJf2x2wt

Elena Rybakina & Aryna Sabalenka are playing a final for the first time since this moment.

Tennis is winning in 2024.

pic.twitter.com/hiDcgn0FSB

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2024