December 18, 2023 / 04:34 PM IST

Naveen Ul Haq Banned: గతేడాది ఐపీఎల్‌లో టీమిండియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీతో గొడవపడి అతడి అభిమానుల ఆగ్రహానికి గురైన అఫ్గానిస్తాన్‌ పేసర్‌ నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. యూఏఈ వేదికగా జరిగే ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20 (ఐఎల్‌టీ20) ఈ అఫ్గాన్‌ పేసర్‌పై 20 నెలల పాటు నిషేధం విధించింది. ఈ లీగ్‌లో షార్జా వారియర్స్‌ తరఫున ఆడుతున్న నవీన్‌.. రెండుతో పాటు మూడో సీజన్‌కూ దూరమవనున్నాడు. కోహ్లీ అభిమానులతో ‘మ్యాంగో మ్యాన్‌’ అని పిలిపించుకున్న నవీన్‌ నిషేధానికి కారణం ఏంటి..? అసలు ఎందుకు అతడిని బ్యాన్‌ చేశారు..?

ఐఎల్‌టీ20లో భాగంగా నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌ షార్జా వారియర్స్‌ తరఫున ఆడుతున్నాడు. అయితే వచ్చే జరుగబోయే రెండో సీజన్‌ కోసం ఇటీవలే రిటెన్షన్‌ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది. ముందస్తు ఒప్పందంలో భాగంగా.. షార్జా టీమ్‌ నవీన్‌ను రెండో సీజన్‌లో కూడా రిటైన్‌ చేసుకుంది. ఆ మేరకు అతడికి పేపర్లు పంపినా అతడు అగ్రిమెంట్‌ మీద సంతకం చేయలేదు. దీనిపై పలుమార్లు అతడిని సంప్రదించినా నవీన్‌ నుంచి ఏ స్పందనా లేకపోవడంతో షార్జా జట్టు.. అఫ్గాన్‌ పేసర్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాడని ఆరోపిస్తూ ఐఎల్‌టీ20 క్రమశిక్షణా కమిటీకి ఫిర్యాదుచేసింది. దీంతో విచారణ చేపట్టిన డిసిప్లినరీ కమిటీ.. నవీన్‌పై ఐఎల్‌టీ20లో 20 నెలల పాటు నిషేధం విధించింది.

BREAKING🚨

Naveen-ul-Haq has been banned for 20 months from participation in ILT20 due to breach of contract.

📸: Sharjah Warriors pic.twitter.com/lMezaqkWEa

— Fourth Umpire (@UmpireFourth) December 18, 2023