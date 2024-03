Abhishek Porle And Hope Blistering Knock Helps Delhi Fighting Total Vs Punjab Kings

IPL 2024 DC vs PBKS | అభిషేక్ పొరెల్ సిక్స‌ర్ల‌మోత‌.. పంజాబ్ టార్గెట్ ఎంతంటే..?

March 23, 2024 / 05:31 PM IST

IPL 2024 DC vs PBKS : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17 వ సీజ‌న్ రెండో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) దంచి కొట్టింది. టాపార్డ‌ర్‌తో పాటు లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 174 ర‌న్స్ చేసింది. పంజాబ్ కింగ్స్ బౌల‌ర్ల ధాటికి ఓ ద‌శ‌లో 150 ర‌న్స్ లోఏ ఆలౌట్ అవుతుంద‌నుకున్న ఆ జ‌ట్టుకు ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అభిషేక్ పొరెల్(31 నాటౌట్: 10 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) కొండంత స్కోర్ అందించాడు.

ఢిల్లీ టాప్ గ‌న్స్‌లో షాయ్ హోప్(33), డేవిడ్ వార్న‌ర్(29), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(21)లు మాత్ర‌మే రాణించారు. చివ‌రి ఓవ‌ర్లో అభిషేక్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేలో వేసిన ఐదు బంతుల్ని వ‌రుస‌గా 4, 6, 4, 4, 6 గా మ‌లిచాడు. దాంతో ఢిల్లీ స్కోర్ 170 దాటింది. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌లు త‌లా రెండేసి వికెట్లు తీశారు.

A late cameo from Abhishek Porel 🙌#DC set #PBKS a target of 175 from 20 overs 👏 Which #TATAIPL team will start their campaign with a win? 🤔 Follow the match ▶️ https://t.co/ZhjY0W03bC #PBKSvDC pic.twitter.com/SJiuWYCK1k — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఢిల్లీకి 3.2 ఓవ‌ర్లోనే షాక్ త‌గిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న ఓపెన‌ర్ మిచెల్ మార్ష్(20)ను అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వెన‌క్కి పంపాడు. అయినా షాయ్ హోప్(33), డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(29)లు ధ‌నాధన్ ఆడి ఢిల్లీ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. అయితే.. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ బౌన్స‌ర్‌తో డేంజ‌ర‌స్ వార్న‌ర్‌ను ఔట్ చేయ‌గా.. జోరుమీదున్న హోప్‌ను ర‌బాడ సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో బోల్తా కొట్టించాడు.

amongst the wickets 👍 👍#DC have now lost their top 3 Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 Follow the match ▶️https://t.co/ZhjY0W03bC #TATAIPL | #PBKSvDC pic.twitter.com/oXfnXHiG4U — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024

అనంత‌రం వ‌చ్చిన కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(18) ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిల‌బ‌డ‌లేక‌పోయాడు. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ స్లో డెలివ‌రీకి పంత్ వికెట్ పారేసుకున్నాడు. చివ‌ర్లో కుర్రాడు అభిషేక్ చుక్క‌లు చూపించాడు. ఆఖ‌రి ఓవర్లో వ‌రుస‌గా 4, 6, 4, 4, 6 బాదాడు. అయితే ఆఖ‌రి బంతికి రెండు ప‌రుగులు తీసే క్ర‌మంలో కుల్దీప్ ర‌నౌట‌య్యాడు. దాంతో ఢిల్లీ 174 ర‌న్స్ చేయ‌గ‌లిగింది.

