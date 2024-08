August 30, 2024 / 04:14 PM IST

WCPL 2024 : మ‌హిళ‌ల క‌రీబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ మూడో సీజ‌న్‌లో బార్బ‌డోస్ రాయ‌ల్స్(Babados Royals) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. తొలి సీజ‌న్ విజేత ట్రిన్‌బ‌గో నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Trinbago Knight Riders)కు షాకిచ్చి వ‌రుస‌గా రెండోసారి క‌ప్‌ను కొల్ల‌గొట్టింది. శుక్ర‌వారం రాత్రి జ‌రిగిన‌ ఫైన‌ల్లో హేలీ మాథ్యూస్(Hayley Mathews) సార‌థ్యంలోని బార్బ‌డోస్ నాలుగు వికెట్ల తేడాతో జ‌య‌కేత‌నం ఎగుర‌వేసింది. పేస‌ర్ అలియాహ్ అల్లెనె(21/4)బంతితో టీకేర్‌ను కుప్ప‌కూల్చ‌గా.. అనంత‌రం చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టు (39 నాటౌట్) దంచికొట్ట‌డంతో బార్బ‌డోస్ జ‌ట్టు విజేత‌గా నిలిచింది.

డ‌బ్ల్యూసీపీఎల్ మూడో సీజ‌న్ ఆరంభం నుంచి అద‌ర‌గొట్టిన‌ బార్బ‌డోస్ జ‌ట్టు ఫైన‌ల్లోనూ దుమ్మ‌రేపింది. తొలి సీజ‌న్ చాంపియ‌న్ ట్రిన్‌బ‌గ్ నైట్ రైడ‌ర్స్‌ను చిత్తుగా ఓడించి రెండో ట్రోఫీని ముద్దాడింది. బ్రియాన్ లారా స్టేడియంలో టాస్ గెలిచి ప్ర‌త్య‌ర్థిని బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించిన రాయ‌ల్స్.. ట్రిన్‌బ‌గ్ నైట్ రైడ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్ల‌కు క‌ళ్లెం వేసింది.



పేస‌ర్ అలియాహ్ అల్లెనె 4 వికెట్ల‌తో టీకేఆర్ టాపార్డ‌ర్‌ను కుప్ప‌కూల్చింది. ఆమె చెల‌రేగ‌డంతో టీకేఆర్ అమ్మాయిలంతా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా ఆల్‌రౌండ‌ర్ శిఖా పాండే (28 ) ఒంట‌రి పోరాటం చేసింది. దాంతో ట్రిన్‌బ‌గో నైట్ రైడ‌ర్స్‌ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 93 ర‌న్స్ కొట్టింది.

How do we frame a video? 🥲💗

pic.twitter.com/OtocRjI6tn

— Barbados Royals (@BarbadosRoyals) August 29, 2024