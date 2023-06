June 16, 2023 / 05:52 PM IST

Lionel Messi : ఫుట్‌బాల్ దిగ్గ‌జాల్లో ఒక‌డైన లియోన్ మెస్సీ(Lionel Messi)కి ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అభిమానులు చాలామందే. అత‌ను ఏ దేశంలో ఆడినా స‌రే స్టేడియాలు కిక్కిరిసిపోతాయి. మెస్సీ.. మెస్సీ.. అంటూ ఫ్యాన్స్ నినాదాలతో హోరెత్తిస్తుంటారు. అర్జెంటీనా(Arjentina), ఆస్ట్రేలియా(Australia) జ‌ట్ల మ‌ధ్య నిన్న రాత్రి బీజింగ్ స్టేడియం(Beijing Stadium)లో జ‌రిగిన ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌కు మెస్సీ వీరాభిమాని అంత‌రాయం క‌లిగించాడు. భ‌ద్ర‌తా వ‌ల‌యాన్ని దాటి, మైదానంలోకి ప‌రుగెత్తుకుంటూ వ‌చ్చి మెస్సీని హ‌త్తుకున్నాడు.

అప్ర‌మ‌త్త‌మైన‌ భ‌ద్ర‌తా సిబ్బంది అత‌డిని ప‌ట్టుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ, ఆ కుర్రాడు వాళ్ల‌కు చిక్క‌లేదు. కాసేప‌టికి ఎలాగోలా ఆ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ను ప‌ట్టుకున్న‌సిబ్బంది ‘హ‌మ్మ‌య్య’ అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Last night, in China.

A Messi fan successfully broke through the defense line.

He is so young that he runs fast enough. Finally, he returned to the stage to continue watching the game. pic.twitter.com/obgmWpfnGL

— Sharing Travel (@TripInChina) June 16, 2023