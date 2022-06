Love Bird | ఆడపక్షిని ఆకర్షించేందుకు డ్యాన్స్.. దాని రియాక్షన్ చూసి షాకైన మగపక్షి..

June 6, 2022 / 09:18 PM IST

సాధారణంగా హీరోయిన్లను ప్రేమలో దింపేందుకు హీరోలు నానాతిప్పలూ పడటం మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. పాటలు పాడుతూ, డ్యాన్సులు వేస్తూ హీరోయిన్‌ను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు హీరోలు. అయితే కొన్ని జంతువులు కూడా ఇలాగే చేస్తాయని తెలుసా? ఇలాంటిదే ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

రైఫిల్ బర్డ్ అనే జాతికి చెందిన ఒక పక్షి.. మరో ఆడ పక్షిని ఆకర్షించేందుకు అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేసింది. రెక్కలు విప్పార్చి వేగంగా అటూ ఇటూ కదులుతూ ఆడపక్షిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ ఆ ఆడపక్షి మాత్రం దాన్ని పట్టించుకోలేదు. కాసేపు అటూ ఇటూ చూసి తనకు నచ్చే పక్షిని వెతుక్కోవడం కోసమేనేమో? ఎగిరిపోయింది.

అది అలా వెళ్లిపోయినప్పుడు.. మగపక్షి ఒక్క క్షణంపాటు ఆశ్చర్యపోయి చూస్తుండిపోయింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. అందుకే నేనెప్పుడూ అమ్మాయిల ముందు డ్యాన్స్ చేసి ఎట్రాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించను అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరేమో ఆడపక్షిని ఆకర్షించలేకపోయినా నీకంటూ ఒక మనిషి ప్రేమికుడిని సంపాదించావు అంటూ పక్షిని మెచ్చుకుంటున్నారు.

A juvenile Victoria's Riflebird performs his elaborate courtship dance to an unimpressed female.

📹:travelandwildlifephotography/igpic.twitter.com/4ApXMMoINM

— Wonder of Science (@wonderofscience) June 5, 2022