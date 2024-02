హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలును ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

1965లో తెలంగాణ ఆదాయంలో వివిధ రంగాల వాటాలను జతపరచండి?

1. 1965లో తెలంగాణ ఆదాయంలో వివిధ రంగాల వాటాలను జతపరచండి?

ఎ) వ్యవసాయం 1) 37 శాతం

బి) పరిశ్రమలు 2) 24 శాతం

సి) సేవలు 3) 39 శాతం

ఎ) ఎ-1, బి-2, సి-3

బి) ఎ-3, బి-2, సి-1

సి) ఎ-3, బి-1, సి-2

డి) ఎ-2, బి-1, సి-3

2. 1950లో తెలంగాణలో ఎన్ని జిల్లాలు ఉండేవి?

ఎ) 8 బి) 9 సి) 10 డి) 6

3. కృష్ణానది జలాల పంపిణీకి బచావత్‌ ట్రిబ్యునల్‌ను ఎప్పుడు నియమించారు?

ఎ) 1968 బి) 1969

సి) 1970 డి) 1971

4. నిజాం ప్రభుత్వ హయాంలో తెలంగాణలో తలసరి ఆదాయం ఎంత?

ఎ) రూ. 2.34 బి) రూ.3.42

సి) రూ. 4.38 డి) రూ. 5.43

5. కింది వాటిలో సరైనది కానిది ఏది?

ఎ) ఆస్ట్రేలియా అల్పాభివృద్ధి దేశం

బి) సహజవనరులను మానవ వనరులను ఉపయోగించని దేశాలను అల్పాభివృద్ధి దేశాలు అంటారు,

సి) అల్పాభివృద్ధి దేశాలను సింగల్‌ అనే ఆర్థిక వేత్త జిరాఫీతో పోల్చారు

డి) అమెరికా, కెనడా, యూరప్‌ దేశాలతో పోల్చితే తక్కువ ఆదాయంగల దేశాలు అల్పాభివృద్ధి దేశాలు

6. కింది వాటిని జతపరచండి?

ఎ) 1961లో తెలంగాణలోని జనాభా 1) 988

బి) 2011లో తెలంగాణలోని జనాభా 2) 1, 12, 077 చ.కి.మీ.

సి) తెలంగాణ రాష్ట్ర విస్తీర్ణం 3) 3.50 కోట్లు

డి) 2011లో తెలంగాణలోని లింగ నిష్పత్తి 4) 1.26 కోట్లు

ఎ) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4

బి) ఎ-4, బి-3, సి-2, డి-1

సి) ఎ-3, బి-4, సి-2, డి-1

డి) ఎ-1, బి-2, సి-4, డి-3

7. తెలంగాణలో మానవాభివృద్ధి సూచికలోని 3 అంశాలు ఏవి?

ఎ) సగటు ఆయుర్దాయం, విద్య, జీవన ప్రమాణ స్థాయి

బి) ఆదాయం, విద్య, జీవన ప్రమాణ స్థాయి

సి) ఆదాయం, విద్య, ఆరోగ్యం

డి) ఆయుర్దాయం. విద్య, ఆరోగ్యం

8. కింది వాటిలో తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి?

ఎ) అధిక స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి గల జిల్లా నిర్మల్‌ (1046)

బి) అల్ప స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి గల జిల్లా రంగారెడ్డి (950)

సి) అల్ప అక్షరాస్యత గల జిల్లా ములుగు

డి) అధిక అక్షరాస్యత

9. 1969 ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణం?

ఎ) 6 సూత్రాల పథకం విఫలం

బి) పెద్ద మనుషుల ఒప్పంద ఉల్లంఘన

సి) అఖిల భారత ఒప్పంద విఫలం

డి) ముల్కి నిబంధనల ఉల్లంఘన

10. తెలంగాణ అక్షరాస్యత రేటు (2011 ప్రకారం) భారత అక్షరాస్యత రేటు కంటే?

ఎ) తక్కువ బి) ఎక్కువ

సి) దాదాపు సమానం డి) ఎ, సి

11. కింది భూ సంస్కరణలను జతపరచండి?

ఎ) ప్రపంచంలో భూ సంస్కరణల పుట్టుక 1) బీహార్‌

బి) ప్రపంచంలో భూ సంస్కరణల 2) పశ్చిమవిజయవంతం బెంగాల్‌

సి) భారతదేశంలో భూ సంస్కరణల పుట్టుక 3) రోమ్‌

డి) భారతదేశంలో భూ సంస్కణల విజయవంతం 4) చైనా

ఎ) ఎ-3, బి-4, సి-1, డి-2

బి) ఎ-1, బి-2, సి-4, డి-3

సి) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4

డి) ఎ-4, బి-3, సి-2, డి-1

12. నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా (1938-1940) రైతాంగ సాయుధ పోరాటం ఏ నినాదంతో చేశారు?

ఎ) జంగల్‌ జమీన్‌ జల్‌

బి) జల్‌ జంగల్‌ జమీన్‌

సి) జమీన్‌ జంగల్‌ జల్‌

డి) జంగల్‌ జల్‌ జమీన్‌

13. కింది వాటిలో జమీందారీ వ్యవస్థకు సంబంధించినది కానిది?

ఎ) ఈ వ్యవస్థను కారన్‌వాలిస్‌ 1793లో ప్రవేశ పెట్టారు

బి) ఇది బెంగాల్‌లో ప్రారంభించారు

సి) ఈ విధానంలో శిస్తు దీర్ఘకాలానికి (20-110 సం.లు) చెందినది

డి) ఇది ముస్లిం సంప్రదాయం నుంచి ఆవిర్భవించింది

14. ఒక వ్యక్తికి బండ నేలను శాశ్వతంగా ఇస్తే దాన్ని ఉద్యానవనంగా చేస్తాడు. అదే మంచి తోటను 9 సంవత్సరాలు కౌలుకు ఇస్తే దాన్ని ఎడారిగా మారుస్తాడు అని పేర్కొన్నది?

ఎ) ఆర్థర్‌ యంగ్‌ బి) సఫ్దర్‌

సి) ఖాదర్‌ఖాన్‌ డి) జఫర్‌ఖాన్‌

15. ధరణికి సంబంధించి ఎల్‌ఆర్‌ఎంఎస్‌ అంటే?

ఎ) లోకల్‌ రికార్డ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌

బి) ల్యాండ్‌ రికార్డ్‌ మండల్‌ సిస్టమ్‌

సి) ల్యాండ్‌ రికార్డ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌

డి) ల్యాండ్‌ రెవెన్యూ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌

16. బల్వంతరాయ్‌ మెహతా కమిటీకి సంబంధించినది ఏది?

ఎ) ఈ కమిటీ ఏర్పడిన సంవత్సరం 1957, జనవరి 16

బి) ఈ కమిటీ నివేదిక సమర్పించిన సంవత్సరం 1957 నవంబర్‌ 24

సి) ఈ కమిటీ సిఫారసులు అమల్లోకి వచ్చిన సంవత్సరం 1959

డి) పైవన్నీ

17. గ్రామంలోని రిజిస్టర్‌ ఓటర్లు 5 నుంచి 10 వేలు ఉంటే కోరం సభ్యుల సంఖ్య ఎంత?

ఎ) 100 బి) 200

సి) 300 డి) 400

18. ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీల గౌరవ వేతనం ఎంత?

ఎ) 5,000 బి) 10,000

సి) 15,000 డి) 20,000

19. మహల్వారి పద్ధతి ఏ మత సంప్రదాయం నుంచి వచ్చింది?

ఎ) ముస్లిం సంప్రదాయం

బి) హిందూ సంప్రదాయం

సి) బౌద్ధ సంప్రదాయం

డి) జైన సంప్రదాయం

20. 1) భారతదేశం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి, అనుబంధ రంగాలకు ప్రాధాన్యం ఉంది.

2) పారిశ్రామిక సేవా రంగాలకు ప్రాముఖ్యత పెరిగినప్పటికీ, వ్యవసాయానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఉంది.

ఎ) 1 బి) 2 సి) 1, 2

డి) 1, 2 కు సంబంధం లేదు

21. కింది వాటిలో రుతువు ఏది?

ఎ) ఖరీఫ్‌ బి) రబీ

సి) జైద్‌ డి) పైవన్నీ

22. పండ్లు, పూలు కూరగాయలు మొదలైనవి ఏ పంటలు?

ఎ) తోటపంటలు

బి) ఉద్యానవన పంటలు

సి) ఆహార పంటలు

డి) తృణ ధాన్యాలు

23. సజ్జలు, కొర్రలు, సామలు, వరిగలు, గోదాలు మొదలైనవి ఏ పంటలు?

ఎ) చిరుధాన్యాలు బి) పప్పులు

సి) వాణిజ్య పంటలు డి) తోట పంటలు

24. గిడ్డంగి సదుపాయాలు, పంటల బీమా, ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు మొదలైనవి వేటి కిందకు వస్తాయి?

ఎ) వ్యవస్థాపూర్వక సదుపాయాలు

బి) వ్యవస్థాపేతర సదుపాయాలు

సి) సాంఘిక సదుపాయాలు

డి) సాంస్కృతిక సదుపాయాలు

25. ముల్కనూరు మహిళా సహకార డెయిరీకి సంబంధించిన అంశం ఏది?

ఎ) భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా సహకార డెయిరీ

బి) దీన్ని 2002 ఆగస్టులో ప్రారంభించారు

సి) దీని లోగో స్వకృషి

డి) పైవన్నీ

26. కింది వాటిలో సరికానిది?

ఎ) పాల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్‌

బి) తలసరి పాల వినియోగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం పంజాబ్‌

సి) గుడ్ల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌

డి) మాంసం ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం – ఉత్తరప్రదేశ్‌

ఇ) కోళ్ల ఉత్పత్తి అగ్రస్థానంలో గల రాష్ట్రం పంజాబ్‌

27. తెలంగాణ ఫారెస్ట్‌ అకాడమీ ఎక్కడ ఉంది?

ఎ) దూలపల్లి (మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి)

బి) హిమాయత్‌నగర్‌ (రంగారెడ్డి)

సి) షామీర్‌పేట్‌ (మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి)

డి) రంగారెడ్డి

28. కింది వాటిని జతపరచండి?

ఎ) కిన్నెరసాని అభయారణ్యం 1) మంచిర్యాల

బి) పోచారం పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం 2) మంచిర్యాల

సి) శివారం వన్యప్రాణి అభయారణ్యం 3) మెదక్‌

డి) ప్రాణహిత వన్యప్రాణి అభయారణ్యం 4) భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

ఎ) ఎ-4, బి-3, సి-2, డి-1

బి) ఎ-4, బి-3, సి-1, డి-2

సి) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4

డి) ఎ, బి

29. కింది వాటిలో సరైనది ఏది?

ఎ) చెరువులు అధికంగా గల జిల్లా వరంగల్‌

బి) కాలువలు అధికంగా గల జిల్లా ఖమ్మం

సి) దిగుడు బావులు అధికంగా గల జిల్లా కరీంనగర్‌

డి) గొట్టపు / బోరుబావులు అధికంగా గల జిల్లా మహబూబ్‌నగర్‌

ఇ) పైవన్నీ సరైనవే

30. కింది వాటిలో సరైనవి ఏవి?

ఎ) బిందు సేద్యం ద్వారా అధిక లబ్ధి పొందే జిల్లా నల్లగొండ

బి) తుంపర సేద్యంద్వారా అధిక లబ్ధి పొందే జిల్లా నాగర్‌ కర్నూల్‌

సి) ఎత్తిపోతల పథకాలు ఎక్కువ ఉన్న జిల్లా ఖమ్మం

డి) పైవన్నీ

31. కింది ప్రాజెక్ట్‌లకు మరొక పేరును జతపరచండి?

ఎ) జూరాల ప్రాజెక్ట్‌ 1) రాజీవ్‌ ప్రాజెక్ట్‌

బి) నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్ట్‌ 2) జె. చొక్కారావు ప్రాజెక్ట్‌

సి) భీమా ప్రాజెక్ట్‌ 3) ప్రియదర్శిని ప్రాజెక్ట్‌

డి) దేవాదుల ప్రాజెక్ట్‌ 4) జవహర్‌ ప్రాజెక్ట్‌

ఎ) ఎ-3, బి-4, సి-1, డి-2

బి) ఎ-3, బి-2, సి-2, డి-1

సి) ఎ-4, బి-3, సి-2, డి-1

డి) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4

32. 1947కు ముందు స్థాపించిన పరిశ్రమలను జతపరచండి?

ఎ) ఆజంజాహి మిల్స్‌ 1) 1934

బి) నిజాం ఘగర్‌ ఫ్యాక్టరీ 2) 1934

సి) ఆల్విన్‌ మెటల్‌ వర్క్స్‌ 3) 1942

డి) దక్కన్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ లిమిటెడ్‌ 4) 1945

ఎ) ఎ-3, బి-3, సి-2, డి-1

బి) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4

సి) ఎ-2, బి-1, సి-3, డి-4

డి) ఎ-4, బి-3, సి-1, డి-2

33. శాంతా బయోటెక్స్‌ ఎప్పుడు ఎక్కడ స్థాపించారు?

ఎ) 1993-మేడ్చల్‌

బి) 1992 -మల్కాజిగిరి

సి) 1990-సంగారెడ్డి

డి) 1995-భువనగిరి

34. పరిశ్రమలు ఎదుర్కొనే అంతర్జనిత కారణం కానిది?

ఎ) ప్రణాళిక లోపం

బి) వనరుల సద్వినియోగ లోపం

సి) ధరలు సరిగ్గా నిర్ణయించకపోవడం

డి) పరపతి సౌకర్యాలు లేకపోవడం

35. హైదరాబాద్‌లో మెట్రోరైలును ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

ఎ) 2017 నవంబర్‌ 28

బి) 2018 నవంబర్‌ 28

సి) 2016 డిసెంబర్‌ 28

డి) 2017 డిసెంబర్‌ 28

36. తెలంగాణ పర్యాటక రంగ నినాదం?

ఎ) Its all in it

బి) Its only one in it

సి) Its two in it

డి) Its no in it

37. చార్మినార్‌ను ఏ వ్యాధి నిర్మూలనకు గుర్తుగా నిర్మించారు?

ఎ) కలరా బి) మలేరియా

సి) ప్లేగు వ్యాధి డి) మశూచి

38. పద్మాక్షి దేవాలయాన్ని ఏ శతాబ్దంలో నిర్మించారు?

ఎ) 10వ బి) 11వ

సి) 12వ డి) 13వ

39. వరంగల్‌ కోటను ఎప్పుడు ఎవరు నిర్మించారు?

ఎ) 11వ శతాబ్దం -గణపతిదేవుడు

బి) 12వ శతాబ్దం – రుద్రదేవుడు

సి) 10వ శతాబ్దం – రుద్రదేవుడు

డి) 13వ శతాబ్దం – గణపతిదేవుడు

40. పర్ణశాల ఎక్కడ ఉంది?

ఎ) భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

బి) ఖమ్మం

సి) నల్లగొండ

డి) వరంగల్‌

41. మెదక్‌ చర్చి ఏ కళారీతిలో నిర్మించారు?

ఎ) వాస్తుకళ బి) గోథిక్‌ వాస్తుకళ

సి) శిల్పకళా డి) గోథిక్‌ శిల్పకళ

42. ఫణిగిరి బౌద్ధ క్షేత్రం ఏ ఆకారం గల గుర్తుపై ఉంది?

ఎ) పక్షి బి) పాము

సి) లింగ డి) బాతు

43. జగన్నాథ ఆలయం (హైదరాబాద్‌) ఏ దేవుడికి సంబంధించినది?

ఎ) రాముని ఆలయం

బి) శ్రీకృష్ణుని ఆలయం

సి) బాలాజీ ఆలయం

డి) ఆంజనేయస్వామి ఆలయం

44. కింది వాటిలో ఏది సరైనది?

ఎ) తెలంగాణ రాష్ట్రం పరిశ్రమల పరంగా దేశంలో 6వ స్థానం ఉత్పత్తిలో 8వ స్థానంలో ఉంటుంది

బి) తెలంగాణలో హైదరాబాద్‌ ఐటీ కంపెనీలకు నిలయం

సి) కార్పొరేటు రంగంలో ఫ్యాక్టరీల సంఖ్య ఉద్యోగుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది

డి) పైవన్నీ సరైనవే

