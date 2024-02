Yashasvi Socres Third Ton In Rakjot India Lead Extended To 322 Runs

IND vs ENG 3rd Test | య‌శ‌స్వీ వీరోచిత సెంచ‌రీ.. గిల్ ఫిఫ్టీ.. రాజ్‌కోట్‌లో ప‌ట్టుబిగించిన భార‌త్

IND vs ENG 3rd Test : రాజ్‌కోట్‌లో జ‌రుగుతున్న మూడో టెస్టులో టీమిండియా ప‌ట్టుబిగించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోర్ చేసిన భార‌త్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ ఆధిక్యం దిశ‌గా సాగుతోంది. యువ‌ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌...

February 17, 2024 / 05:14 PM IST

IND vs ENG 3rd Test : రాజ్‌కోట్‌లో జ‌రుగుతున్న మూడో టెస్టులో టీమిండియా(Team India) ప‌ట్టుబిగించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోర్ చేసిన భార‌త్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ ఆధిక్యం దిశ‌గా సాగుతోంది. యువ‌ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌(104 : 133 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు) విధ్వంస‌క‌ సెంచ‌రీకి తోడూ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(65 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదడంతో భారీ స్కోర్ చేసింది. 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 196 ర‌న్స్ కొట్టింది. దాంతో, ఆట ముగిసే స‌రికి రోహిత్ సేన ఆధిక్యం 322 ప‌రుగుల‌కు చేరింది.

వైజాగ్ టెస్టులో డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన య‌శ‌స్వీ రాజ్‌కోట్‌లోనూ వీరంగం సృష్టించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకు ప‌డిన యంగ్‌స్ట‌ర్ ఈ సిరీస్‌లో రెండో సెంచరీ కొట్టాడు. టీ20 త‌ర‌హాలో ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌న ఊచకోత కోసిన య‌శ‌స్వీ.. మార్క్ వుడ్ బౌలింగ్‌లో బౌండ‌రీతో శ‌త‌కం పూర్తి చేసుకున్నాడు. 122 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్ల‌తో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో మూడో శ‌త‌కం ఖ‌తాలో వేసుకున్నాడు.

End of a magnificent day with the bat & ball! 🙌#TeamIndia reach 196/2, with a lead of 322 runs Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/y30QqTGtk4 — BCCI (@BCCI) February 17, 2024

వ‌రుస‌గా 6, 4, 4

రోహిత్ శ‌ర్మ(30) ఔట‌య్యాక కొంత‌సేపు నిదానంగా ఆడిన య‌శ‌స్వీ ఒక్క‌సారిగా వేగం పెంచాడు. అండ‌ర్స‌న్ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా 6, 4, 4 బాదిన య‌శ‌స్వీ.. ఆత‌ర్వాత హర్ట్లేను ఉతికారేస్తూ రెండు సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. దాంతో, స్కోర్ బోర్డు ఒక్క‌సారిగా ప‌రుగులు పెట్టింది. ఆట కాసేప‌ట్లో ముగుస్తుంద‌న‌గా య‌శ‌స్వీ రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా మైదానం వీడాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(0) డ‌కౌట్‌గా వెన‌క్కి పంపాడు. నైట్ వాచ్‌మ‌న్ కుల్దీప్ యాద‌వ్(3 నాటౌట్) జాగ్ర‌త్త‌గా వికెట్ కాపాడుకున్నాడు.

FIFTY 🆙 for Shubman Gill! He reaches his half-century with a stylish maximum 💥#TeamIndia‘s lead over 300 now 👏👏 Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/oDV3IZp3Fm — BCCI (@BCCI) February 17, 2024

ఓవ‌ర్‌నైట్ స్కోర్ 207 2 తో మూడో రోజు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన ఇంగ్లండ్ అనూహ్యంగా 319 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. ఓపెన‌ర్ బెన్ డ‌కెట్(153) ఔట‌య్యాక‌.. బెన్ ఫోక్స్‌(13)తో క‌లిసి కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్(41) ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. అయితే.. లంచ్ త‌ర్వాత‌ పేస‌ర్ సిరాజ్, జ‌డ్డూ విజృంభించ‌డంతో 20 ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది.

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి

»» Read Today's Latest News Telugu News