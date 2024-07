July 30, 2024 / 07:14 PM IST

PM Modi : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన సరబ్‌జోత్‌ సింగ్‌కు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మంగళవారం సాయంత్రం ఫోన్‌ చేశారు. ఒలింపిక్స్‌లో పతకం గెలిచినందుకు అభినందనలు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికపై భారతదేశ మువ్వన్నెల జెండాను రెపరెపలాండించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. సరబ్‌జోత్‌కు సంబంధించిన పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏకంగా 2.14 నిమిషాలపాటు వీరి సంభాషణ కొనసాగింది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi spoke to Olympic medalist Sarabjot Singh and congratulated him for winning bronze medal in the 10m Air Pistol Mixed team event at #ParisOlympic2024 pic.twitter.com/0hnJbD0tyb

— ANI (@ANI) July 30, 2024