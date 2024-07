July 20, 2024 / 11:59 AM IST

న్యూఢిల్లీ: యూపీఎస్‌సీ చైర్మెన్ మ‌నోజ్ సోనీ( Manoj Soni) రాజీనామా చేశారు. వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల వ‌ల్ల రాజీనామా చేస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. అయితే ఆ రాజీనామాను ఇంకా అంగీక‌రించ‌లేద‌ని డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ప‌ర్స‌న‌ల్ అండ్ ట్రైనింగ్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. మ‌నోజ్ సోనీ రాజీనామాకు చెందిన మ‌రిన్ని విష‌యాలు అందాల్సి ఉన్న‌ది.

UPSC chairman Manoj Soni tenders resignation due to personal reasons. His resignation has not been accepted yet: Department of Personnel and Training (DoPT) Sources

