April 18, 2022 / 10:47 AM IST

ముంబై: స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు బౌల‌ర్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ త‌న స్పీడ్‌తో చంపేస్తున్నాడు. 150 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో బౌలింగ్ వేస్తూ ప్ర‌త్య‌ర్థుల్ని గ‌డ‌గ‌డ‌లాడిస్తున్నాడు. ఆదివారం పంజాబ్‌తో జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ఉమ్రాన్ మాలిక్ ఇర‌గ‌దీశాడు. ఇన్నింగ్స్‌లో ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వేసిన ఇమ్రాన్ ప‌రుగులేమీ ఇవ్వ‌కుండా మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఉమ్రాన్ మొత్తం నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. చివరి ఓవర్‌ రెండో బంతికి ఓడెన్‌ స్మిత్‌ను రిటర్న్‌ క్యాచ్‌ ద్వారా వెనక్కి పంపిన మాలిక్‌.. నాలుగో బంతికి చాహర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. ఉమ్రాన్‌ వేగానికి వికెట్‌ గాల్లో గింగిరాలు కొట్టిన విధానం చూసి తీరాల్సిందే. ఐదో బంతికి వైభవ్‌ బౌల్డ్‌ కాగా.. ఆఖరి బంతికి అర్శ్‌దీప్‌ రనౌటయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఏడు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు వ‌రుస‌గా నాలుగో విక్ట‌రీని న‌మోదు చేసింది.

Please give him a blue jersey already. #UmranMalik pic.twitter.com/Yc5myHCvWx

— Syed (@aamirsspk) April 17, 2022