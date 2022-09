September 19, 2022 / 01:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మ‌హువా మొయిత్రా చీర క‌ట్టులో ఫుట్‌బాల్ ఆడారు. కృష్ణ‌న‌గ‌ర్ ఎంపీ క‌ప్ టోర్న‌మెంట్‌లో ఆమె చీర క‌ట్టుతో మైదానంలో ప‌రుగులు తీశారు. ఫుట్‌బాల్‌ను త‌న్నుతున్న ఫోటోల‌ను ఎంపీ మ‌హువా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆరెంజ్ క‌ల‌ర్ సారీలో ఎంపీ మ‌హువా అట్రాక్టివ్‌గా క‌నిపించారు. స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకుని స‌న్‌గ్లాసెస్ పెట్టుకున్న ఆమె కిక్ షాట్ ఆడారు. మ‌హువా రెండు ఫోటోలు పోస్టు చేసింది. ఒక దాంట్లో ఆమె బాల్‌ను కిక్ చేసింది. రెండో ఫోటోలో గోల్ కీపింగ్ చేస్తున్న‌ట్లు ఉంది. ఇక ఆ ఫోటోల‌కు ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ కూడా చేసిందామె. నిజ‌మే, నేను చీర క‌ట్టి ఫుట్‌బాల్ ఆడుతా అని ఆమె త‌న ఫోటోల‌కు కామెంట్ చేశారు. ఇక సోష‌ల్ మీడియా యూజ‌ర్లు ఎంపీ మ‌హువాపై కామెంట్ల వ‌ర్షం కురిపించారు.

Fun moments from the final of the Krishnanagar MP Cup Tournament 2022.

And yes, I play in a saree. pic.twitter.com/BPHlb275WK

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 19, 2022