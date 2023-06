June 26, 2023 / 04:33 PM IST

హైద‌రాబాద్: రాష్ట్రంలో మ‌ళ్లీ రైతు బంధు పండుగ మొద‌లైన‌ట్లు మంత్రి హ‌రీశ్ రావు(Harish Rao) చెప్పారు. ఈ మేరకు ఇవాళ ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. రైతు బంధు స్కీమ్ కింద తెలంగాణ రైతులకు పెట్టుబ‌డిగా ఇస్తున్న మ‌ద్ద‌తు ల‌క్ష‌లాది మంది రైతుల‌కు నేటి నుంచి ప్రారంభం అవుతున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. ప‌ద‌కొండ‌వ విడుత రైతు బంధు ప్రారంభ‌మైన సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న ట్వీట్ చేశారు. రైతుల అభివృద్ధి, శ్రేయ‌స్సే సీఎం కేసీఆర్ ల‌క్ష్య‌మ‌ని, ఇవాళ తొలి రోజు సంద‌ర్భంగా 645.52 కోట్ల నిధుల‌ను రైతుల ఖాతాల్లోకి క్రెడిట్ చేస్తున్న‌ట్లు మంత్రి హ‌రీశ్ వెల్ల‌డించారు. జూన్ 26వ తేదీ రోజున సుమారు 22,55,081 మంది రైత‌లుకు రైతు బంధు అందిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.

Rythu Bandhu Festival begins!

Lakhs of farmers in Telangana will receive investment support under #RythuBandhu scheme starting today.

₹645.52 crore was credited today to Farmers whose development and well being is the top priority for Hon’ble CM #KCR Garu.

On the very first… pic.twitter.com/cg5xM8q1OR

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) June 26, 2023