Rinku Singh : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌(IPL 2023)లో సంచ‌ల‌న ఇన్నింగ్స్ ఆడిన కోల్‌క‌తా(Kolkata Knight Riders) స్టార్ రింకూ సింగ్‌(Rinku Singh)ను ఎవ‌రూ మ‌ర్చిపోలేరు. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)పై ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో ఐదు సిక్స్‌ల‌తో అత‌ను ఒక్కసారిగా హీరో అయిన విష‌యం తెలిసిందే. దాంతో, ఆసియా గేమ్స్‌(Asia Games 2023)లో ఆడే భార‌త జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. టీమిండియా జెర్సీ వేసుకొనే అవ‌కాశం రావ‌డంపై ఈ సిక్స‌ర్ల కింగ్ తొలిసారి స్పందించాడు. ఐపీఎల్ వ‌ల్లే తాను భార‌త జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చానని ఓ వీడియోలో అన్నాడు. ఈ వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో పెట్టింది.

‘ఆ ఐదు సిక్స్‌ల‌తో నా జీవితం మారిపోయింది. అంత‌కుముందు నేను ఏ కొద్ది మందికో తెలుసు. కానీ, ఆ ఇన్నింగ్స్ త‌ర్వాత చాలామందికి నాగురించి తెలిసింది. అందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తోంది. అంతేకాదు ఆసియా గేమ్స్‌కు సెలెక్ట్ అయ్యాన‌ని తెలియ‌గానే కుటుంబమంతా ఆనందంతో డాన్స్ చేసింది.

