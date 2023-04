Pareshan | మసూద హీరో సినిమాకు రానా సపోర్ట్‌.. వివరాలివే

April 5, 2023 / 04:35 PM IST

జార్జిరెడ్డి, పలాస 1978, టక్‌ జగదీశ్‌ సినిమాలతో యాక్టర్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు తిరువీర్ (Thiruveer)‌. గతేడాది మసూద సినిమాతో సోలో హీరోగా సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలు చేస్తూ.. ప్రతీ సినిమాకు తనను తాను ఇంప్రూవ్‌ చేసుకుంటూ హీరోగా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కే ప్రయత్నంలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు తిరువీర్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం పరేషాన్ (Pareshan). రూపక్ రొనాల్డ్‌ సన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన పరేషాన్ టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. అందరి అటెన్షన్‌ను తనవైపుకు తిప్పుకుంటోంది.

తాజాగా పరేషాన్‌కు సంబంధించి ఆసక్తికర అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. బాహుబలి యాక్టర్ రానా దగ్గుబాటి (Rana Daggubati) ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాడు. రానా ఇప్పటికే తెలుగులో కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం, 777 చార్లీ, కృష్ణ అండ్‌ హిజ్‌ లీలా, గార్గి చిత్రాలకు సమర్పకుడిగా వ్యవహరించగా.. ఈ సినిమాలన్నీ మంచి టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. సమోసా తింటారా..? కొత్త సినిమా పరేషాన్‌ను సమర్పిస్తుండటం గర్వంగా ఉంది. అద్బుతమైన యాక్టింగ్, అందమైన సంగీతం, పొట్టచెక్కలయ్యే కామెడీ, మీ కుటుంబం, స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ ట్వీట్ చేశాడు రానా. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

పరేషాన్ చిత్రంలో పావని కర్ణన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. బన్నీ అభిరామ్‌, సాయి ప్రసన్న, అర్జున్‌ కృష్ణ, బద్దెర ఖాన్‌, రవి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. యశ్వంత్ నాగ్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సిద్దార్థ్‌ రాళ్లపల్లి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం విడుదల తేదీపై మేకర్స్ త్వరలో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు.

సమోసా తింటారా..?

Samosa Tintara?

Proud to present this exciting new film #PARESHAN

Great performances, beautiful music and rib cracking comedy to enjoy with your family and friends!https://t.co/xxZMbB72Uk

@iamThiruveerR @WALTAIRPRO@siddharthr87@imvishwadev#Rupakronaldson#Yashwanthnag

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) April 5, 2023

పరేషాన్‌ టీజర్‌..

Read Also :

Ustaad Bhagat Singh | ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం.. హరీష్‌ శంకర్‌ ఉస్తాద్‌భగత్‌ సింగ్ అప్‌డేట్‌

Pushpa : The Rule | అసలు పుష్ప ఎక్కడ..? అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్‌

Leo | విజయ్, లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ లియో కొత్త అప్‌డేట్‌