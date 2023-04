April 20, 2023 / 08:44 PM IST

Ponniyin Selvan-2 | మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) కాంపౌండ్‌ నుంచి త్వరలో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్న ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2). భారీ మల్టీ స్టారర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చియాన్ విక్రమ్‌ (Vikram) అండ్‌ టీం ప్రమోషన్స్ తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. పీఎస్‌ 2 టీం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇప్పటికే దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీ వీధుల్లో సందడి చేసింది. వీరంతా స్థానిక చాట్‌ భండార్‌ వద్ద టేస్టీ ఫుడ్‌తోపాటు ఐస్‌క్రీమ్‌ తింటున్న ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

ఇక తాజాగా పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 టీం కేరళలో ల్యాండింగ్ అయింది. కోచి ఎయిర్‌పోర్టులో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, త్రిష, ఐశ్వర్యలక్ష్మి, శోభితా ధూళిపాళ సెల్ఫీ దిగారు. ఎయిర్‌పోర్టులో వీరంతా సందడి చేసిన స్టిల్‌, వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో విక్రమ్‌ ఆదిత్య కరికాలన్‌ (Aditya karikalan) పాత్రలో నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.

విక్రమ్‌ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో కీలకంగా సాగే వారియర్ ప్రిన్స్‌ ఆదిత్య కరికాలన్‌ పాత్రలోకి ఎలా ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్‌ అయ్యాడో తెలియజేస్తూ ఇప్పటికే షేర్ చేసిన వీడియోపై సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.ఇటీవలే కార్తీ, త్రిష మధ్య సాగే ఆగనందే పాటను విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో చియాన్‌ విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష, శరత్‌కుమార్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ఐశ్వర్యలక్ష్మి, శోభితా ధూళిపాళ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ప్రమోషన్స్‌లో తారల సందడి ఇలా..

When our @chiyaan and the crew of #PonniyinSelvan2 was chilling out in Delhi during promotions😎#Chiyaanvikram @sooriaruna @Kalaiazhagan15 @proyuvraaj @mugeshsharmaa pic.twitter.com/mwz55YNrRX

— Chiyaan Vikram Fans (@chiyaanCVF) April 19, 2023