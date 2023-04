April 20, 2023 / 06:19 PM IST

OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఓజీ (OG). సుజిత్‌ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఓజీలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ప్రస్తుతం ఓజీ ముంబైలో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. తాజాగా ఓజీ సెట్స్‌ నుంచి పవన్ కల్యాణ్‌ ఫొటోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. స్టైలిష్ బ్లాక్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకున్న పవన్ కల్యాణ్ క్యారవాన్ వెనుకవైపు ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్న స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఓజీలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇదే స్టైలిష్ లుక్‌లో ఎంటర్‌టైన్‌ చేయబోతున్నాడని క్లారిటీ రావడంతో.. ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు అభిమానులు. ఓజీ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో సముద్రఖని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న వినోధయ సీతమ్ రీమేక్ ఒకటి. ఇటీవలే ఈ మూవీ షూటింగ్‌లో కూడా పాల్గొన్నాడు.

మరోవైపు క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హరిహరవీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu) షూటింగ్‌కు సంబంధించి కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది. దీంతోపాటు హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) కూడా చేస్తుండగా.. ఈ మూవీ షూటింగ్ కూడా మొదలైంది. మొత్తానికి పవర్‌ స్టార్‌ ఇలా వరుసగా అన్నీ సినిమాల షూటింగ్స్‌ను కవర్‌ చేస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు. పవన్‌ కల్యాణ్ వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్స్ పూర్తి చేసి పొలిటికల్ కమిట్‌మెంట్స్‌ పై ఫోకస్‌ పెట్టాలని ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

ఓజీ సెట్స్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ లుక్‌..

Here’s a picture of @PawanKalyan bringing his usual swag and dynamic energy on the sets of #OG in Mumbai. 🔥🔥🤙🏻#FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥 pic.twitter.com/3HmSOWthx0

— DVV Entertainment (@DVVMovies) April 20, 2023