May 6, 2023 / 01:07 PM IST

దోహా: దోహా డైమండ్ లీగ్‌లో నీర‌జ్ చోప్రా(Neeraj Chopra) టైటిల్‌ను కొట్టేశాడు. అత‌ను త‌న జావెలిన్‌ను 88.67 మీట‌ర్ల దూరం విసిరాడు. శ‌నివారం రాత్రి జ‌రిగిన ఈవెంట్‌లో నీర‌జ్ త‌న స‌త్తా చాటాడు. తొలి ప్ర‌య‌త్నంలోనే అత‌ను 88.67 మీట‌ర్ల దూరం త్రో చేశాడు. ఈ రేసులో మేటి త్రోయ‌ర్ల‌ను అత‌ను బీట్ చేశాడు. వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్లు ఆండ‌ర్స‌న్ పీట‌ర్స్‌, టోక్యో ఒలింపిక్ సిల్వ‌ర్‌ విజేత జాకుబ్ వాల్దేచ్‌లు పోటీప‌డ్డా.. నీర‌జ్ త‌న ట్యాలెంట్ చూపించాడు.

Neeraj Chopra goes into the world lead this year with his throw of 88.67m in his first attempt at the Doha Diamond League. Not a bad way for the Olympic champion to get his 2023 season underway. pic.twitter.com/50qy8B3Kbo

— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) May 5, 2023