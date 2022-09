September 11, 2022 / 07:45 PM IST

ప్ర‌ముఖ సినీ న‌టులు కృష్ణంరాజు (krishnam raju) మృతి ప‌ట్ల సినీ ప్ర‌ముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. కృష్ణంరాజు భౌతిక‌కాయానికి సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు జూబ్లీహిల్స్ లోని నివాసంలో నివాళుర్పిస్తున్నారు. కృష్ణంరాజు మృతి ప‌ట్ల‌ ఎన్‌బీకే 107 (Nbk 107) టీం విచారం వ్య‌క్తం చేసింది.

ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ నిమిత్తం ట‌ర్కీలో ఉన్న చిత్ర‌యూనిట్ కృష్ణంరాజు మృతికి సంతాప‌సూచ‌కంగా మౌనం పాటించారు. బాలకృష్ణ‌, గోపీచంద్ మ‌లినేనితోపాటు చిత్ర‌బృందం కృష్ణంరాజు ఆత్మ‌కు శాంతి చేకూరాల‌ని ఆ దేవుడిని ప్రార్థించారు.

Team #NBK107 mourns the untimely demise of Shri. #KrishnamRaju garu at the shooting spot in Turkey!

The team also expressed their deep grief & sends out hearty condolences to the family at the time of sorrow. @shrutihaasan @MeGopichand @MythriOfficial pic.twitter.com/E6VLgOLG5B

